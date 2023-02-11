长安智电iDD查干湖“铁人三项”测试成功
2月7日，长安汽车智电iDD“破冰挑战”活动在吉林省查干湖举行。长安汽车在最低零下25℃的湖面极寒环境中，进行48小时冰封挑战、极寒“冬泳”、凌风捕网等“铁人三项”测试。
作为长安三大新能源动力之一，智电iDD是长安品牌践行“满电出发”路线的又一款重量级新能源动力系统。此次挑战以直播形式严苛考验长安智电iDD在极限环境下的各项性能，为用户展现了其“智电安全”与“智电经济”。
长安智电iDD首项挑战“破冰挑战”旨在考验长安汽车应对极端温度环境的控温能力。为进一步加大挑战难度，一辆UNI-K 智电iDD测试车辆在最低零下25℃的极寒湖面冰屋内冰封长达48小时。
冰冻48小时后，“破冰挑战”正式开启。这辆UNI-K 智电iDD启动正常、响应快速，冰面不打滑、全车不馈电，干净利落地冲出冰屋完成挑战。随后，通过对测试车辆的发动机引擎、电路等多点位进行的静态检测显示，长安智电iDD在极端低温工况环境下运作正常。
长安智电iDD搭载衡温智慧安全系统，在极端温度环境下，高智能电池温控系统使动力电池在-35℃极寒至55℃高温温度区间内，通过电池预加热、电池保温、电池主动降温等措施，实现自动平衡电池温度达到最佳温度区间，使其依然保持“全温域”的可靠性与稳定性。
第二项挑战“极寒冬泳”对长安智电iDD的综合控温能力提出了更高要求。UNI-K 智电iDD测试车辆驶入由工作人员建造的半米深的冰水池内，冰水即刻将整车电池和排气管浸没，在熄火断电浸泡10分钟之后，车辆成功启动驶出，第二项涉水挑战成功。
长安智电iDD所具有的IP68级防水、毫秒级电池监控、全温域电池温控、多元热安全保护四大智慧管理策略是此次挑战成功的关键。目前，国际上采用IP等级评定电子电气设备外壳防护能力，长安智电iDD达到IP68级，这意味着其防尘（6级）和防水（8级）能力达到行业高标准，即电器无限期沉没在指定水压下亦不因浸水而损坏。
电池超压密封控制技术可承受1000兆帕压力，全域防短路设计支持10毫秒瞬时断电保护，最大程度降低了动力电池“热失控”风险。同时，搭载全时感温报警、毫秒级自动唤醒等专利优势技术，即使在下电状态下仍可进行24小时实时监控。
第三项挑战“凌风捕网”中，一辆UNI-K 智电iDD测试车辆在搭乘4名乘员的情况下，帮助渔民在查干湖冰面上完成了收网作业。纤绳在车辆启动瞬间绷直，尽管轮胎上装了防滑链，但光滑的冰面依然给动力系统带来了不小的挑战，伴随着衡温智慧安全系统的再次“保驾护航”，长安智电iDD的高效发动机在AI智慧节能系统的配合下，开启了强劲的动力输出。
长安智电iDD系统所采用的iDD混动专用电擎，源自长安NE发动机平台，充分继承了蓝鲸发动机“干净、强劲、安静”的基因，成熟应用AGILE敏捷燃烧、智能润滑等技术，并在此基础上进一步采用Miller循环、电动化前端轮系等混动发动机专用技术。
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