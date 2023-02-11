银保监会、人民银行加强商业银行金融资产风险分类管理
2023年02月11日18:50 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电（记者李延霞）为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，中国银保监会会同中国人民银行联合制定《商业银行金融资产风险分类办法》，于11日正式对外发布。
信用风险是我国银行业面临的最主要风险，完善的风险分类制度是有效防控信用风险的前提和基础。据介绍，1998年，人民银行出台《贷款风险分类指导原则》，提出五级分类概念。2007年，原银监会发布《贷款风险分类指引》，进一步明确了五级分类监管要求。
“近年来，我国商业银行资产结构发生较大变化，风险分类实践面临诸多新情况和新问题。”银保监会有关部门负责人表示，银保监会、人民银行借鉴国际国内良好标准，并结合我国银行业现状及监管实践，制定该办法，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平。
办法将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产，明确金融资产五级分类定义，设定零售资产和非零售资产的分类标准，提出重组资产的风险分类要求，同时要求商业银行健全风险分类治理架构等。
逾期天数和信用减值是资产质量恶化程度的重要指标。针对现行指引对逾期天数与分类等级关系的规定不够清晰的情况，办法规定，金融资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。
办法将于2023年7月1日起正式施行。充分考虑对机构和市场的影响，办法设置了过渡期。商业银行自办法正式施行后新发生的业务，应按办法要求进行分类；办法正式施行前已发生的业务，商业银行应制订重新分类计划，于2025年12月31日前按季度有计划、分步骤对所有存量业务全部按办法要求重新分类。
(责编：赵光霞、赵欣悦)
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