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强龙头、强配套、强协同

福建宁德做大做强锂电新能源产业（坚定信心  开局起步）

本报记者  王崟欣
2023年02月12日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，位于福建省宁德市的宁德时代新能源科技股份有限公司接到一笔定制化动力电池订单，因客户生产计划提前，交付期需要缩短。

　　“定制化电池结构特殊，关键在电芯结构件。”分析订单后，采购经理石丽璜马上联系供应商科达利实业股份有限公司。10分钟后，双方坐进会议室。

　　“电芯结构件生产线需要重新设计。改造、调试都需要时间。”科达利公司总经理励建炬介绍。

　　“确实有难度，但我们必须抓住时机。”石丽璜说，“技术上，我们全力支持。”

　　分解生产工序、压缩作业环节，双方携手加速推进。科达利全力以赴改造生产线，宁德时代则派质量、技术管理等团队进驻科达利车间……赶在交付期前，最后一批货品顺利出港。

　　宁德时代外联部主任高文群说：“正是宁德市锂电新能源产业链的日益完善，上下游之间的高效配合，让我们有信心抓住机遇、积极应对。”

　　截至2022年底，宁德市已有锂电新能源上下游企业80多家，产品涵盖正极、负极、电解液等关键材料及电池结构件、原材料等配套材料和智能装备，形成了上下游贯通、产业间协同、多业态融合的产业生态。2022年，宁德市锂电新能源产业产值达2758亿元，动力电池集群入选国家先进制造业集群。

　　“贯彻落实党的二十大精神，宁德围绕锂电新能源等重点产业集群，强龙头、强配套、强协同，着力补链、强链、延链，助力地方经济高质量发展。”宁德市委主要负责同志说。

　　“今年企业干劲特别足。开工以来，咨询电话响不停。”宁德市为服务锂电新能源产业开设工作专班，工作人员林华春说。“叮咚”几声，他手机里的工作群，传来几张工地照片。“企业关心的锂电智能制造配套产业园就是这个。”林华春介绍。

　　宁德壹连电子有限公司是宁德时代的配套商，主营电子线束等电池零件。公司负责人王德金说：“近期，公司正积极争取进驻产业园。落地后，将整合原先零散的生产、研发、员工住宿等用地，助力公司发展迈上新台阶。”

　　“锂电智能制造配套产业园建成后，不仅能一次性满足10多家企业扩能需要，还将配建标准厂房，吸引创新型上下游孵化企业，推动更多下游应用场景落地。”宁德市工信局副局长郑晨斌说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月12日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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