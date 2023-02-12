本报北京2月11日电 （记者欧阳洁）日前，银行业理财登记托管中心发布首批个人养老金理财产品名单，工银理财、农银理财和中邮理财的7只个人养老金理财产品正式发售。首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品。

据介绍，个人养老金资金账户资金可投资的金融产品包括银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等。此次首批个人养老金理财产品发售，标志着个人养老金投资者可正式通过个人养老金资金账户购买理财产品。

为支持个人养老金投资理财产品业务顺利开展，银行业理财登记托管中心建设个人养老金理财产品行业信息平台，与人社部个人养老金信息管理服务平台，以及商业银行、理财公司等机构建立系统对接，理财行业平台已于2022年11月5日上线。

据理财登记中心相关负责人介绍，理财行业平台主要为个人养老金投资理财产品业务提供统一数据交互服务、集中登记和统一报送等。下一步，理财登记中心将根据监管要求，完善理财行业平台建设，做好投资者教育工作和个人养老金理财产品名单发布更新，在中国理财网持续发布相关政策规定和业务动态。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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