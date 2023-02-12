2022年我国经常账户顺差同比增长32%
2023年02月12日05:20 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电（记者刘开雄）国家外汇管理局10日发布2022年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间。
值得注意的是，2022年，我国货物贸易保持增长。国际收支口径的货物贸易顺差6856亿美元，较2021年增长22%，顺差规模创历史新高。其中，货物贸易出口3.4万亿美元，增长5%；进口2.7万亿美元，增长1%，进出口规模亦创历史新高。
在服务贸易方面，2022年，我国服务贸易逆差943亿美元，逆差规模较2021年下降6%。其中，知识产权使用费逆差收窄11%，电信计算机信息服务、其他商业服务呈现顺差且分别增长66%和23%。“这反映了我国货物和服务贸易深度融合及数字贸易加快发展，带动高技术服务贸易提档升级。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说。
同时，直接投资延续净流入。2022年，直接投资净流入323亿美元。其中，来华直接投资净流入1903亿美元。王春英认为，这体现了我国在产业链供应链、全国统一大市场等方面优势对国际长期资本依然保持较强的吸引力。
王春英表示，展望2023年，尽管外部环境仍存在较多不确定性因素，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，随着稳经济一揽子政策和接续措施效果持续显现，经济运行回升态势进一步巩固，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。
(责编：袁勃、牛镛)
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