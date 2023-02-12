原标题：办理排污许可登记要收费？骗局

排污许可制是覆盖所有固定污染源的环境管理基础制度，推动了企业由“要我守法”向“我要守法”的转变。在企业排污许可方面，生态环境部持续推动排污许可制改革，推进制度衔接流程优化，减轻企业负担。

需要进行排污许可登记的单位，可通过全国排污许可证管理信息平台自主申报，生态环境部门审核后对符合要求的即核发排污许可证，不会产生任何费用。

近段时间，多地生态环境部门接到群众反映，有人以生态环境部门的名义，为企业代办排污许可登记服务并收取一定费用。

“这是诈骗！”黑龙江省生态环境厅相关业务负责人接受记者采访时表示，需要进行排污许可登记的单位，可通过全国排污许可证管理信息平台自主申报，生态环境部门不收取任何费用。

据了解，排污许可证是企事业单位在生产运营期间接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书。企事业单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。实施控制污染物排放许可制，是推进生态文明建设、加强环境保护工作的一项具体举措。

2022年7月份，在江苏南通市海门区经营小酒坊的顾女士接到一个自称生态环境局的电话，被告知须及时缴纳环保排污登记费480元，她转账后意识到情况不对，报警才知道自己被骗了。其实，2022年6月份，山东省日照市生态环境局在多次接到群众咨询办理排污许可登记业务是否收费的电话后，就与当地公安局联合调查，发现有人自称某环保登记中心工作人员，以办理5年排污登记许可为幌子，引导受骗者关注某微信公众号，诱导被害人缴费480元。截至案发时，已诈骗山东、河北、河南、天津等地个体商户2000余人，诈骗金额达100余万元。

鑫联环保科技股份有限公司品牌中心负责人林琳告诉记者，公司有多家工厂需要办理排污许可证，都是通过全国排污许可证管理信息平台进行注册、登录、在线填报排污许可证申请表，提交到生态环境部门审核，生态环境部门审核后符合要求即核发排污许可证，不会产生任何费用。

江苏省生态环境厅在发布的《谨防以排污许可执法为名实施诈骗的声明》中强调，排污单位在排污许可申报过程中，生态环境部门不会收取任何费用，企业在排污许可证申领或排污登记过程中遇到任何问题，均可电话咨询属地生态环境部门。企业可以根据自身需求，委托第三方技术单位协助填报排污许可证或进行排污登记，咨询或服务费用按照合同约定支付，生态环境部门不会指定第三方技术单位。

济南市生态环境局章丘分局也在防诈骗提示中指出，从未指定或委托任何服务机构开展排污许可登记代办收费业务，切勿轻信所谓的有偿代办服务。任何单位和个人如发现上述情况，请仔细甄别并及时向生态环境部门核实，谨防上当受骗，情节严重的应向当地公安部门报案。

据介绍，排污许可制是覆盖所有固定污染源的环境管理基础制度，推动了企业由“要我守法”向“我要守法”的转变。现在，越来越多的企业持证排污、规范管理。

此前，生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全在月度例行新闻发布上表示，在企业排污许可方面，生态环境部持续推动排污许可制改革，推进制度衔接流程优化，减轻企业负担。实现排污企业在许可平台统一填报、统一公开手工监测信息，避免重复填报。实行排污许可“一网通办”“跨省通办”“全程网办”，最大限度便利企业。

(郭文培)

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经