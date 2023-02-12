三峡枢纽江南成品油翻坝项目码头及油库工程开建
2023年02月12日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：三峡枢纽江南成品油翻坝项目码头及油库工程开建
中新网宜昌2月11日电 湖北省宜昌市11日举行中心城区2023年一季度城建项目集中开工活动，三峡枢纽江南成品油翻坝项目码头及油库工程当日正式开工建设。
所谓“翻坝”，是指长江遇到洪水期封航或船闸阻塞等情况时，货船和乘客改由其它运输方式转运。三峡大坝建成后，长江上游航道改善，航运量快速增长，三峡船闸通航能力有限，船、物、人在三峡水域聚集，形成了三峡翻坝转运模式。
宜昌是三峡工程所在地，东中西部物流在此进行高强度交换。该市加快建设高速公路、铁路和管道并行的转运通道，构建相对完备的三峡翻坝转运体系，统筹解决三峡大坝、葛洲坝通航瓶颈问题。
三峡翻坝运输体系以“两路两港两铁一管”为核心，即江南、江北翻坝高速，茅坪港、白洋港，茅坪港、白洋港疏港铁路，江南成品油翻坝管道。除已建成投运的“两路两港”和白洋港疏港铁路外，茅坪港疏港铁路、江南成品油翻坝管道分别计划于2024年、2025年底完工。
三峡枢纽江南成品油翻坝项目线路总长128公里，由管道、油库、码头等工程构成。当日开工建设的码头及油库工程投资57亿元人民币，主要包括坝上茅坪油库、坝下枝城油库，以及5个5000吨级成品油装卸泊位，码头设计年通过能力525万吨。项目建成后，成品油翻坝运输将更为环保、安全、高效。(记者 郭晓莹)
(责编：王连香、杨迪)
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