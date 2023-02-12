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大连边检站全力助推口岸顺畅通关

2023年02月12日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：大连边检站全力助推口岸顺畅通关

“我司及‘ATLANTIC HARMONY’全体船员对大连边检站的及时响应和人道主义关怀，深表感谢！”2月10日，大连出入境边防检查站综合执勤一队收到来自香港中英船舶管理有限公司的感谢信。

该公司相关负责人金笑辰介绍，马绍尔群岛籍国际航行船舶“ATLANTIC HARMONY”轮长期锚泊公海，一年内首次接到订单靠泊大连港，船上工作人员已超期服役。综合执勤一队了解情况后，主动将边检服务关口前移，联合联检单位为滞留船舶提供保障服务，在该轮靠港前为其制定高效进港的查验计划，并迅速办妥国际航行船舶通关手续，确保物资供应，加快海上贸易通关速度。手续办妥后，该队工作人员还准备了中国传统糕点、美食等物品登轮慰问船员，并送上温暖祝福，让船员低迷许久的情绪得到鼓舞。

据介绍，自今年1月8日国家移民管理局新型冠状病毒感染“乙类乙管”后优化移民管理政策措施实施以来，大连出入境边防检查站取消了“不登陆、不登轮、不搭靠”等管理措施，出入境船舶快速增长。为保障口岸高水平开放，助力地方经济高质量发展，大连出入境边防检查站提前谋划、全面部署，结合口岸实际情况专门制定“乙类乙管”后勤务实施方案，组织一线执勤民警提前演练，确保勤务开展顺畅有序。据统计，1月8日至2月10日，大连出入境边防检查站共查验办理出入境（港）船舶一千余艘次，办理出入境（港）船员两万余人次，办理中外籍船员换班二百余人次，提供窗口靠前服务四百余次。

（本报记者 吴 琳）

(责编：王连香、杨迪)
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