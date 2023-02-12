新华社客户端广州2月12日电（记者孙飞）11日，以“融湾发展·兴海强市”为主题的中国（汕尾）海洋经济产业大会在汕尾举行。大会共有20个投资项目进行现场签约，投资总额604.35亿元，其中投资额超过10亿元的项目15个。

南海海缆有限公司投资的陆丰南海海缆陆缆制造项目，明阳智慧能源集团股份公司等投资的陆丰明阳智能海上风电装备制造产业群项目，广东省光正科技有限公司投资的红海湾遮浪角西海洋牧场建设项目……大会现场，一个个投资项目签约，为汕尾海洋经济高质量发展注入动能。

地处粤东沿海的汕尾，拥有455公里海岸线，可建10万吨级以上码头泊位10个，具备20万吨级国际枢纽港口开发条件，发展海洋经济的基础、资源禀赋、区位条件等较为优越。

汕尾（陆丰）临港产业园快速发展，能源领域重点项目大力建设，多个滨海旅游区成为“网红打卡点”，港航物流业集聚发力……由点到面，从“硬”基础到“软”实力，汕尾海洋经济正在砥砺奋进。统计数据显示，2022年，汕尾海工基地企业实现产值132亿元，约占全市工业产值10%。

汕尾市委书记逯峰说，汕尾是广东沿海经济带的靓丽明珠，海洋产业资源加速集聚，海洋牧场发展前景广阔，初步构建“风光水火核储”能源产业体系，滨海旅游品牌持续擦亮。汕尾将聚焦高质量发展首要任务，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，深入实施“深度融湾”“兴海强市”等示范工程，谱写新时代海洋经济发展篇章。

(责编：王静、岳弘彬)

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