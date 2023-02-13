本报记者 李 婕

顾客在山东省青州市一家超市选购商品。

王继林摄（人民视觉）

消费者在贵州省安顺市西秀区一家超市选购水果。

陈 熙摄（新华社发）

买商品、购服务，随着生产生活秩序恢复，消费市场逐渐升温。物价水平怎么样？国家统计局2月10日发布的数据显示，1月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%。其中，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，CPI重回“2时代”，处于温和上涨区间。展望2023年，中国物价保持平稳运行仍具有坚实基础。

消费升温助推CPI上涨

“1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。

从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.8%。

看CPI“篮子”的重要构成——食品价格，环比上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.52个百分点。受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别环比上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大。

看非食品价格，环比由上月下降0.2%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.25个百分点。随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别环比上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格也均有上涨。

中国社科院财经战略研究院副研究员王振霞向本报记者分析，一般来说，年初春节期间物价处在相对高位，这主要受食品和服务价格上涨的影响。今年特别是疫情防控优化调整以来，餐饮、旅游、交通等日常消费逐渐恢复，也带动价格相应上涨。“1月CPI的涨幅符合往年的基本走势，也与目前的市场状况相符合。”她说。

工业品价格整体下降

1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

从环比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。

“输入性因素影响国内石油相关行业价格下行”，董莉娟介绍，石油和天然气开采业价格下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.3%。煤炭保供持续发力，煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降0.5%。

从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，与上月相同。据测算，在1月份0.8%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.4个百分点，新涨价影响约为-0.4个百分点。

CPI和PPI为何走势分化？“近些年来，CPI和PPI之间的‘剪刀差’明显，这既受国际市场影响，也表明上游生产成本没有顺利传导到下游。”王振霞分析，前期受疫情等因素影响，中国市场内需启动不畅，生产成本没有反映到下游行业中来。当前疫情防控转入新阶段，各项政策对消费提振作用明显，但对制造业和新开工企业恢复生产、补充库存的带动作用还有待进一步发挥。

有能力保持物价总体稳定

中央经济工作会议在部署做好2023年经济工作中强调，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。近期，各有关部门各地落实中央部署，统筹做好保供稳价。

农业农村部组织专家制定发布小麦、油菜防冻抗旱促稳产技术意见，启动春季田间管理技术大培训，保障粮油稳产增产。国家发展和改革委员会2月9日召开的全国价格工作视频会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，推动价格工作迈上新台阶，为高质量发展作出更大贡献。

当前，全球主要发达经济体抗击通胀斗争尚未结束，中国物价走势怎么看？

“从目前情况来看，全年物价形势不会超出市场普遍预期。”王振霞认为，具体物价水平将取决于猪肉等关键商品价格、世界疫情走势、国际大宗商品价格等因素，但整体来看，考虑去年基数效应和今年中国市场需求的恢复态势，CPI将保持上涨基调。

“展望2023年，尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。”国家发改委价格司司长万劲松说，中国粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

(责编：胡永秋、白宇)

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