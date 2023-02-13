本报记者 杨俊峰

在山东省枣庄市孟庄镇孟庄村大棚内，农民通过网络直播销售自家种植的草莓。

孙中喆摄（人民图片）

商务部电子商务司负责人日前表示，商务大数据对重点电商平台监测显示，2022年中国农产品网络零售增势较好，全国农产品网络零售额同比增长9.2%。农村电商的蓬勃发展，为广阔乡村构建了农产品流通新平台，拓宽了农民增收路径，激活了乡村振兴潜能。一位在电商平台卖农产品的乡村青年说：“从去年的销售数据来看，农产品站上了电商‘C位’（主角位置）。”

平台加快“下乡”步伐

农产品网络销售成绩喜人。根据商务大数据，2022年，全国农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%。其中，农村实物商品网络零售额1.99万亿元，同比增长4.9%。全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。

农产品网络销售较快增长，离不开政策的有力支持。2022年，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出实施“数商兴农”工程，推进电子商务进乡村。“数商兴农”是发展数字商务振兴农业的简称，包括引导电子商务企业发展农村电商新基建，提升农产品物流配送、分拣加工等电子商务基础设施数字化、网络化、智能化水平，发展智慧供应链，打通农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”等。

在“数商兴农”政策的支持下，电商加快了“下乡”步伐，从初期的销售端网络化，逐渐向流通端、生产端的数字化、智能化推进。各大电商平台发力农产品供应链，加快了农业供给侧结构性改革进程，实现产销紧密衔接，助力全面推进乡村振兴。拼多多采用“拼购+产地直发”的模式，设立“百亿农研”专项，探索参与农产品标准制定，助力农业农村现代化。京东推出“农特产购物节”，上线丰富多样的高质量农产品。此外还有电商平台开展乡村振兴新农人短视频直播大赛等，以多种形式助力优质农产品上行、促进农民创富增收。

“土”视频带火土特产

在湖北省黄冈市，罗田县骆驼坳镇燕窝垸村第一书记徐志新做起了助农主播，推广罗田板栗、红安苕、茶叶等农产品，月销达600多万元；四川省泸州市的吴秋月，将小小高山萝卜干做到月销10多万斤；李春望不惑之年扎根大西北，把优质的猕猴桃、红枣、苹果带给更多人。

近几年，有关乡村题材的短视频频频走红，短视频、直播平台成为农产品走向城市的一条快车道。中国农业科学院农业经济与发展研究所农产品电商课题组发布的《短视频为新农人搭建平台，助推农业高质量发展》报告提出，短视频和直播带货可以吸引并留住返乡创业青年、带来先进生产经营理念、带动产业链上下游发展，进而助力培育新型农业经营主体、增加农村居民就业机会、扩大农民增收空间。例如，抖音电商“山货上头条”助农项目深入福建、贵州、四川、吉林等地，让远在各地乡村、尚未被更多人看见的优质农特产出山，走向全国消费者。“山货上头条”已经助力平和蜜柚、连城红心地瓜干、来凤藤茶、都匀毛尖、延边大米等农产品在抖音电商平台销量翻番。

“自成立以来，抖音电商不断挖掘平台内的优质农特产，助其拓展市场和打造特色品牌。”抖音电商相关负责人对本报记者说，未来，抖音电商平台将在此基础上，更加深入农产品生产全链条，与农产品原产地携手将区域特色农产品发展成为具有代表性的农产品产业，助力产业纵深发展、带动更多就业。

农民从“会种”到“会卖”

“销农货，找电商”成为许多农民的共识，但具体如何“触网”，不少人并不在行。老乡最了解自家产品，却不擅长网络营销；主播们懂网络，却对田间地头的活计并不内行。如何发挥各自优势，让农产品“种得好”也“卖得火”？

2021年，在云南省大理白族自治州宾川县乔甸镇李捷村，村民李本斌种的石榴丰收了，本想继续通过传统渠道销售，但问了好几家采购商，最高收购价才每斤1.8元，他想起曾看到的“果农爸爸”直播团队，几个年轻人在田里对着手机吆喝“石榴现摘现发，不吐籽味道甜”。

李本斌拉着石榴来到镇上的云南果农爸爸农业科技有限公司，他家的石榴品相好、个头大。公司负责人袁晓薇说：“这样的石榴适合电商渠道做精品零售。”两人一拍即合，按照2.2元每斤的价格，李本斌的80多吨石榴陆续进入电商仓库。

宾川县大力培育、发展农村电子商务产业，吸引年轻人返乡创业，做主播、帮带货，现已上线销售农特产品超百种，农产品上行交易日趋活跃，全县农产品网络零售额大幅上升。

专家认为，让农民从“会种”到“会卖”，让农村电商从业者从“懂卖”到“懂种”，两者之间的良性互动，对促进农村电商提质增效和农产品进城具有积极意义。

(责编：胡永秋、白宇)

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