本报记者 李嘉宝

消费者在天津市河东区金茂汇商场内排队购买机器人制作的咖啡。

新华社记者 孙凡越摄

饭店里，机器人穿梭往来，实现“无接触送餐”；医院中，机器人灵活摆动机械臂，精准完成手术操作；生产线上，机器人熟练地搬运、焊接、包装，配合默契……形式多样的机器人练就“十八般武艺”，赋能千行百业，走进千家万户，为生产生活带来了新变化，为经济社会发展注入新动能。

忙碌的“打工人”

“请注意一下，我要转身了哦！”“请帮我关闭电梯门，谢谢！”最近，住在黑龙江哈尔滨中央大街附近某酒店的游客李女士，几乎每天都能遇到一个脑袋圆圆、声音软萌的机器人。迎宾、送餐、答疑……机器人楼上楼下忙碌不停，不仅能自动乘坐电梯，到达指定楼层，还能精准识别房间，及时送去客房服务。

“真是可爱的‘打工人’！”李女士说，这个小机器人既敬业又有趣，还能根据顾客的指令进行实时互动，网络段子也是信手拈来，给大家带来许多便利和欢乐。

如今，以扫地机器人、配送机器人、康复机器人等为代表的服务机器人扮靓更多人的生活。北京航空航天大学研究员陶永认为，近年来，各行业使用机器人的意愿进一步提升，“无接触经济”为中国服务机器人市场带来新需求，加速了服务机器人向各领域渗透的步伐。数据显示，到2024年，随着新兴场景进一步拓展，中国服务机器人市场规模有望突破100亿美元。

生产领域，机器人也在显身手。在山东枣庄，走进交大智邦数字化工厂，虽然整个车间空无一人，但所有设备都有序工作，一台台无人操作的机械臂正在作业——在工业互联网技术的助力下，通过智能机器人，可以实现对工厂所有设备的一键开关机。

在江苏连云港山左口镇10千伏城乡线带电作业现场，一台智能机器人在10米高空挥动着两只机械“手臂”，熟练完成配电线路带电作业。工作人员只需要通过地面控制带电作业机器人的方式，就实现作业全过程在终端上“一键操作”，有效提高了带电作业效率和安全性，增强了供电可靠性。

高效率完成巡检

今年春节期间，一名特殊的“员工”入职中国电信核心机房的巡检队伍——它是一台融合了5G和AI（人工智能）技术的“四足机器人”。四条 “机械腿”搭载云台摄像头，背着传感器，跨门槛、上下楼都不在话下，轻松穿梭在各个机房，将巡检数据实时回传。

据中国电信相关负责人介绍，这些智能巡检机器人的“眼睛”是一只可360度旋转并具备夜视功能的高清摄像头。5G专网助力下，机器人既保证安全性，又兼具远距离移动与传输能力，并已具备自主巡航的能力，机房管理人员可对其实现远程控制，实时查看机房情况，轻松高效完成巡检工作。

中国电子信息产业发展研究院产业政策研究所所长董凯认为，5G与机器人技术深度融合，机器人跨行业跨领域的融合应用不断增多，新技术新产品新模式新业态也将持续涌现。

在人工智能、生物仿生等多种技术融合驱动下，机器人向复杂精密场景渗透的步伐不断加快。例如，中国空间站大小机械臂成功“联手”，精准配合航天员圆满完成舱外操作任务；自主研发的自供电软体机器人，实现了万米海底深潜和驱动；四足机器人、仿生鱼等仿生机器人可以完成复杂环境的巡检、监测、勘探等多种任务……从浩瀚太空到万里深海，机器人能力的边界持续拓展。

产业发展持续向好

柔软的机械“手指”可以夹起不规则物体，高精密减速机带动机械臂360度自由旋转、国产膝关节手术机器人开展远程诊疗……在2022年世界机器人大会上，北京经开区12家机器人和智能制造企业打造的多个机器人应用场景亮相。

作为世界机器人大会永久会址所在地，北京经开区创新创业氛围日益活跃，机器人和智能制造产业蓬勃发展，关键领域新技术、新产品加速涌现，成为标杆智能制造工厂的集中产生地。北京经开区机器人产业发展跑出“加速度”，是中国机器人产业持续向好的缩影。

工业和信息化部、住房和城乡建设部等十七部门日前印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出将聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。

专家认为，尽管中国机器人产业发展态势良好，但技术积累薄弱、高端供给缺乏的问题依然存在。核心零部件决定了机器人的质量、可靠性和价格。作为机器人的“心脏”和“大脑”，高精密减速器和控制器的成本约占机器人总成本近一半的比例。加快国产机器人关键核心零部件研发、生产应用，增强中国机器人产业链供应链韧性、推动机器人产业高质量发展十分重要。

(责编：胡永秋、白宇)

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