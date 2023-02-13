我国发明专利有效量达421.2万件（新数据 新看点）
每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件
2023年02月13日05:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月12日电 （记者谷业凯）记者近日从国家知识产权局获悉：2022年，我国共授权发明专利79.8万件，注册商标617.7万件。截至2022年底，我国发明专利有效量达421.2万件，每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件；有效商标注册量达4267.2万件；累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7076件；集成电路布图设计累计发证6.1万件。
2022年，全国知识产权系统共办理专利侵权纠纷行政案件5.8万件，同比增长16.8%；办理维权援助申请7.1万件，受理纠纷调解8.8万件。知识产权质押融资方面，全年专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续3年保持40%以上增长。国家知识产权局还出台4方面12项具体举措，帮助企业纾困发展，延缴专利年费15.6亿元，惠及116万专利权人。
目前，我国发明专利平均审查周期压减至16.5个月，高价值发明专利审查周期压减至13个月，商标注册平均审查周期压减至4个月，为知识产权高质量创造提供了有力支撑。我国还建成国家级知识产权保护中心62家、快速维权中心35家；建立起覆盖全国的知识产权公共服务网络和“一网通办”“一窗通办”公共服务模式，知识产权公共服务机构实现省级全覆盖，国家级重要公共服务网点达到348家。
《 人民日报 》（ 2023年02月13日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家原子能产业计量测试中心获批筹建
- 人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，国家原子能产业计量测试中心获批筹建。 为提升原子能产业核心竞争力，更好地发挥计量对原子能产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中国原子能科学研究院筹建国家原子能产业计量测试中心。…
相关新闻
- 评论
- 关注