本报北京2月12日电 （记者谷业凯）记者近日从国家知识产权局获悉：2022年，我国共授权发明专利79.8万件，注册商标617.7万件。截至2022年底，我国发明专利有效量达421.2万件，每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件；有效商标注册量达4267.2万件；累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7076件；集成电路布图设计累计发证6.1万件。

2022年，全国知识产权系统共办理专利侵权纠纷行政案件5.8万件，同比增长16.8%；办理维权援助申请7.1万件，受理纠纷调解8.8万件。知识产权质押融资方面，全年专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续3年保持40%以上增长。国家知识产权局还出台4方面12项具体举措，帮助企业纾困发展，延缴专利年费15.6亿元，惠及116万专利权人。

目前，我国发明专利平均审查周期压减至16.5个月，高价值发明专利审查周期压减至13个月，商标注册平均审查周期压减至4个月，为知识产权高质量创造提供了有力支撑。我国还建成国家级知识产权保护中心62家、快速维权中心35家；建立起覆盖全国的知识产权公共服务网络和“一网通办”“一窗通办”公共服务模式，知识产权公共服务机构实现省级全覆盖，国家级重要公共服务网点达到348家。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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