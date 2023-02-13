人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国发明专利有效量达421.2万件（新数据 新看点）

每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件

2023年02月13日05:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月12日电  （记者谷业凯）记者近日从国家知识产权局获悉：2022年，我国共授权发明专利79.8万件，注册商标617.7万件。截至2022年底，我国发明专利有效量达421.2万件，每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件；有效商标注册量达4267.2万件；累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7076件；集成电路布图设计累计发证6.1万件。

　　2022年，全国知识产权系统共办理专利侵权纠纷行政案件5.8万件，同比增长16.8%；办理维权援助申请7.1万件，受理纠纷调解8.8万件。知识产权质押融资方面，全年专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续3年保持40%以上增长。国家知识产权局还出台4方面12项具体举措，帮助企业纾困发展，延缴专利年费15.6亿元，惠及116万专利权人。

　　目前，我国发明专利平均审查周期压减至16.5个月，高价值发明专利审查周期压减至13个月，商标注册平均审查周期压减至4个月，为知识产权高质量创造提供了有力支撑。我国还建成国家级知识产权保护中心62家、快速维权中心35家；建立起覆盖全国的知识产权公共服务网络和“一网通办”“一窗通办”公共服务模式，知识产权公共服务机构实现省级全覆盖，国家级重要公共服务网点达到348家。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家原子能产业计量测试中心获批筹建
　　人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，国家原子能产业计量测试中心获批筹建。 为提升原子能产业核心竞争力，更好地发挥计量对原子能产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中国原子能科学研究院筹建国家原子能产业计量测试中心。…
市场监管总局：加大力度强化民生领域反垄断监管执法
　　人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到， 2月9日，全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会在山东省青岛市举行。 会议指出，2022年是反垄断和公平竞争政策实施迈向更高水平的一年，反垄断法律制度体系更加完善，重点领域反垄断监管执法持续加强，经营者集中审查提质增效，破除地方保护和市场分割有力有效，公平竞争文化建设多措并举，反垄断监管执法能力持续提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部