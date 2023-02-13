人民网北京2月13日电 （黄盛）日前，中国人民银行发布了1月金融统计数据。据数据显示，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点；流通中货币（M0）余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。此外，1月末，人民币贷款余额219.75万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低0.3个百分点；1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。1月末人民币存款余额265.39万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和3.2个百分点；1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。

对此，多位业内人士向人民网财经表示，1月末，广义货币（M2）余额同比增长12.6%，创下2016年年中以来最高水平，市场流动性维持合理充裕；1月份人民币贷款明显放量，实现较为旺盛的“开门红”，这既是宏观经济恢复、融资需求回升的体现，也有助于进一步提振市场信心和预期，激发市场主体活力。

1月企业信贷需求回升

人民银行数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。

财信研究院院长伍超明向人民网财经表示，1月份金融机构新增人民币贷款创下历史单月最高值，各项贷款余额增速亦创下去年4月份以来新高，实体信用扩张持续改善。结构上，“企业中长贷高增，居民信用收缩压力仍大”的分化特征延续，企业部门加杠杆是支撑信贷高增的主力。此外，受益于结构性货币政策工具扩容和人民银行加大窗口指导力度等利好，企业短贷、中长贷均在去年高基数的基础上同比继续大幅多增，尤其是后者近6个月累计同比多增约3.8万亿元，单月规模创下历史新高，是国内稳信贷的核心支撑。

伍超明认为，企业短贷、中长贷同比均大幅高增，原因有三：一是自去年12月份以来人民银行大幅扩表，对实体信用扩张形成有力支撑，如通过加大PSL、科创再贷款、设备更新再贷款、保交楼等结构性货币政策工具投放力度，仅2022年12月份就扩表约1.5万亿元，对实体信贷扩张支撑显著；二是随着疫情快速过峰，加上货币条件较为宽松，企业融资需求或有所回暖，特别是服务业融资需求大概率边际趋于改善；三是开年国内掀起新一轮地方“全力拼经济”热潮，也有利于企业信贷回升。

复旦大学金融学院研究员董希淼表示，1月人民币贷款创单月信贷投放历史新高，企事业单位贷款同比大幅增加，银行信贷投放节奏明显前置、靠前发力，是宏观经济恢复、融资需求回升的体现。

M1、M2增速均大幅提高

多位业内人士向人民网财经表示，1月份M2增速创下近6年来的新高，M1增速也较上月提高3个百分点，显示出企业生产活动恢复，现金流趋于改善；同时M1与M2增速剪刀差缩小，也表明宽信用对实体经济的提振效应有所改善。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，支撑今年1月M2增速创新高的最主要因素是居民存款，同时信贷高增派生能力增强和财政靠前发力也加大了货币投放。人民银行的数据显示，今年1月人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元。

伍超明向人民网财经表示，1月信贷扩张加快导致贷款创造存款的信用货币创造提速，对M2增速回升形成有力支撑；再加上近期人民银行加大基础货币投放，经过货币乘数效应的数倍放大，也是M2增速回升主要推动力量。此外，2023年翘尾因素月均值较2022年提高0.7个百分点，也有利于M2增速提升。

对于1月末M1同比增长6.7％，伍超明分析说，占M1的比重超过80％的单位活期存款，其增速由去年12月的1.9％提高至今年1月的6.5％，是主要贡献力量。单位活期存款增速明显回升原因有二：一是春节错位是主要原因，如受2022年春节在2月初的影响，企业在去年1月集中发放薪酬、年终等，使大量单位活期存款会向个人存款转移，造成2022年1月M1减少较多、基数偏低，加上2023年春节在1月下旬，受春节扰动影响更小，导致2023年1月单位活期存款增速大幅飙升。二是随着多地疫情快速过峰，企业生产活动恢复，现金流趋于改善，也有利于M1增速提高。

“从最新出炉的1月金融数据我们可以看出，伴随着疫情冲击消退、各地稳增长计划和举措出台，企业与政府部门投资步伐加快，消费预期逐步恢复，在政策驱动和市场内生融资需求共同作用下，开年信用扩张积极，加速宽信用进程。”温彬说。

(责编：王连香、吕骞)

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