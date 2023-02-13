人民网北京2月13日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，经中国证监会批准，北交所融资融券交易业务于2月13日正式启动，已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。

业内人士表示，融资融券是证券市场重要的基础性制度，也是国际证券市场中较为成熟的交易方式。早在2015年7月1日，证监会发布并实施了《证券公司融资融券业务管理办法》，要求证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会制定融资融券的业务规则和自律规则，报证监会批准后实施，并明确融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出、收取担保物的经营活动。沪深两交易所也发布了融资融券交易实施细则。北交所的融资融券业务是在去年9月2日，向公开征求意见进行筹备实施。

据北交所发布的《关于融资融券标的股票范围有关事项的公告》显示，融资融券业务标的股票名单的调入标准及初始标的股票名单，一是北证50指数成份股；二是满足一定流动性基础的股票，如上市满3个月，流通股本不低于5000万股或流通市值不低于10亿元，且最近3个月日均成交金额达300万元的股票；三是不存在《北京证券交易所融资融券交易细则》规定的负面情形。

据北交所相关负责人介绍，首批融资融券标的股票共56只，占全部北交所上市公司数量的三成。其中，49只以北证50成分股条件纳入，7只以符合流动性筛选标准纳入。北证50指数在选取成份股时已充分考虑了股票的质地、风险和流动性，因此北证50指数成份股均具备开展信用交易的基础。两融标的股票覆盖北证50指数成份股，有利于进一步活跃成份股交易，提升股票流动性，保障北证50指数更好地反映北交所市场运行情况。

中金公司研报认为，北交所融资融券两融业务的开展，有助于进一步提高北交所股票定价效率、满足投资者多元交易需求、改善市场流动性。

申万宏源证券统计显示，参照沪深交易所，融资融券政策出台后，北交所市场流动性将进一步提升。融资融券制度完善了北交所交易机制，同时也提升了二级市场定价功能；对投资者而言，两融业务提供了风险对冲工具，有利于投资者投资策略的完善；此外，当前融资利率在7%-8%左右，资金成本低、使用效率高。对北交所而言，两融具有放大成交量的杠杆效应，有利于进一步提升市场流动性水平。

北京南山投资创始人周运南表示，融资融券业务可以满足不同投资者的风险偏好，提供风险对冲工具。投资者可以在预测证券价格将要上涨时融资做多来放大收益，或在预测证券价格将要下跌时融券做空获取收益，还可以通过融券交易对冲持仓风险。交易所引入融资融券交易，有利于吸引增量资金，改变“单边市”状况，促进市场双向价格发现，进一步改善市场流动性和定价效率。

“北交所融资融券交易的启动是持续推进北交所市场制度建设、完善交易机制、提升二级市场定价功能的重要举措。融资融券制度有利于丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场价格发现，进一步提升市场流动性。”北交所相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)

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