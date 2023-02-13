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安徽发布政策

降低民营和中小微企业融资成本

2023年02月13日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥2月12日电  （记者田先进）近日，安徽省金融工作领导小组印发《金融助力民营和中小微企业稳增长促发展强信心若干措施》（以下简称《若干措施》），鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，进一步提升金融服务民营和中小微企业发展质效，提振市场信心。

　　《若干措施》提出，畅通政银企对接合作机制，健全融资助企便民服务长效机制，建立民营制造业、中小微服务业企业融资“白名单”等举措。加大对民营和中小微企业的信贷投放，提高新发放企业贷款中民营企业贷款占比，继续加大小微企业首贷、信用贷、续贷投放力度，力争2023年新增小微企业法人首贷户数量高于上年、无还本续贷累放金额同比增长20%。

　　《若干措施》明确，提升金融产品服务创新力度，设立普惠型小微企业贷款风险补偿引导资金，开发专属信贷产品、推广中期流动资金贷款服务新模式等，以高质量金融供给满足民营和中小微企业多样化融资需求。降低民营和中小微企业融资成本，督促银行机构合理降低中小微企业贷款利率，严肃治理各类乱收费行为等，帮助企业进一步减轻资金成本压力。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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