本报重庆2月12日电 （记者刘新吾）记者从重庆市发改委获悉：《共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目清单》近日印发，共纳入标志性重大项目248个、总投资3.25万亿元，2023年计划投资3395.3亿元。

项目涵盖现代基础设施、现代产业、科技创新、文化旅游、生态屏障、对外开放、公共服务等七大重点领域。其中，合力建设现代基础设施网络项目90个、总投资2.38万亿元，协同建设现代产业体系项目81个、总投资5862亿元，共建科技创新中心项目27个、总投资671.7亿元，共建巴蜀文化旅游走廊项目21个、总投资1052.6亿元，生态屏障建设项目13个、总投资340.3亿元，对外开放项目6个、总投资228.6亿元，公共服务项目10个、总投资567.2亿元。

据介绍，川渝两省份将继续强化协同联动，进一步健全跨省域项目推进调度机制，压紧压实各方工作责任，倒排建设工期，主动靠前服务，扎实做好项目要素保障，全力推动这一批项目加快建设，为双城经济圈建设走深走实、乘势跃升提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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