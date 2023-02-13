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云南开展“十项行动”

助力金融服务实体经济

2023年02月13日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报昆明2月12日电  （记者叶传增）记者近日从中国人民银行昆明中心支行获悉：今年云南计划开展金融服务实体经济“十项行动”。

　　开展信贷稳增长督导行动，引导金融机构加大实体经济信贷投放。实施货币政策工具精准支持行动，引导金融机构扩大对乡村振兴等领域的信贷投放。落实中小微企业金融服务能力提升行动，全面落实金融服务普惠小微企业三年提升行动。加力开展金融支持乡村振兴“春雨行动”，持续推进乡村振兴金融创新基地等试点工作。实施产业动能培育行动，推动金融、产业、项目、企业间形成良性互动。助推民族团结进步示范区建设行动，引导金融机构结合民族地区和民族产业特点，创新差异化金融服务。实施绿色金融“靓点”行动，持续推广运用碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。开展债券融资促进行动，提升运用债券工具服务实体经济的能力。实行跨境金融便利化提升行动，更加高效地满足涉外经济主体的跨境结算需求。支持房地产健康发展专项行动，“因城施策”实施好差别化住房信贷政策。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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