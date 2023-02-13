1月18日，在山东港口烟台港商品车滚装码头，外贸商品车在等候发运。

新华社记者 朱 峥摄

图表数据来源：商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家统计局、中国物流与采购联合会

1月27日，四川省西昌市建昌古城游人如织。

李结义摄（新华社发）

中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？本版约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

——编 者

京东集团首席执行官徐雷——

在烟火气中感受经济活力

国家好，企业才会好。回顾京东创业历程，我们受益于蓬勃发展的中国经济，取得了长足的进步。中央经济工作会议强调，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，这为广大民营企业指明了下一步发展方向。经过努力，2023年中国经济将实现整体性好转，对此，我们充满信心。

一方面，信心来自我国加快推进数实融合。

实体是根基，数字是羽翼。近年来，我国持续推进数实融合，为高质量发展打造了坚实的数字底座。

京东是一家新型实体企业。自创业伊始，我们就从供应链视角对自身业务进行规划和布局，如今初步锻造了数智化社会供应链，并以此为基础设施对外进行赋能。接下来，我们将进一步扩大投资，不断夯实供应链基础设施，促进更多传统产业转型升级。

另一方面，信心来自我国超大规模市场优势。

中央经济工作会议提出“着力扩大国内需求”。随着扩大内需战略的深入实施，我认为居民消费将回归常态，经济发展将获得强劲动能。

正如京东的消费数据显示，今年春节假期，消费者在京东的购物品类更加多元，也更日常化，手机通信、家用电器和医疗保健领域的成交额占比提升明显；服务消费升级趋势则更明显，生活服务成交额同比增长超300%。

2023年仍将面临挑战，但我从升腾的烟火气、复苏的忙碌劲中，充分感受到中国经济的韧性与活力，也因此倍添面向未来的信心和勇气。

小米集团董事长雷军——

今年是争创一流企业的机遇之年

中央经济工作会议对坚持“两个毫不动摇”的表述，传递了支持民营经济和民营企业发展壮大的最强音。

刚过去的春节假期，国内多个行业消费快速回暖，势头强劲。

春江水已暖！这让我们倍增前行信心。

中国经济有长期向好的基本面，有世界最完整的产业体系，持续的科技创新正成为新旧动能转换的动力源泉，中国消费者的品质化需求在提升……这些都让我们相信，今年消费电子行业将迎来回暖反弹，尤其是中国市场有望实现全球领跑。

我认为，2023年，是中国经济企稳回升的信心提振之年，也是科技型企业和实体经济企业切换发展模式、抓住新产业与新技术周期、争创世界一流企业的机遇之年。对于小米而言，我们将稳健推进，为未来2—3年的新一轮爆发做好充分准备。

创新是引领发展的第一动力。作为科技型企业，我们始终专注硬核技术创新，坚持“技术为本”的铁律不动摇。今年小米研发投入将超200亿元，2022年—2026年总计将超1000亿元。

做优秀企业的境界，是实现“一家兴、百家强”。今年小米将着力强链补链、攻克关键核心技术，助推国产供应链的高质量发展。目前，我们的智能制造体系正在向制造行业不断输出、持续赋能，一些供应链合作企业已经启用了我们的整套产线设备和智能工厂系统体系。

面对新一轮科技革命和产业变革，产业竞争既是硬核技术的比拼，也是生态之争、体系化能力之争。我们将坚持创新引领，全力营造完备的新型科技生态，为用户提供全方位、全场景的美好智能生活，助力我国制造业向高端化、智能化、绿色化不断迈进。

比亚迪董事长王传福——

市场为我们搭好大舞台

中央经济工作会议再次强调坚持“两个毫不动摇”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。作为民营企业家，我备受鼓舞，也更加坚定了信心。

近年来，我国把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，新能源汽车产业乘势发展壮大。当前，这一行业正处于从量变到质变的历史阶段，整个产业和消费结构将焕然一新，为经济发展提供动能与支撑。

在我国新能源汽车产业发展的过程中，注定会遇到很多困难。我们能克服困难、实现换道超车的主要原因，是对绿色梦想初心的选择和技术创新的坚持。通过长期专注技术创新、苦练内功，目前企业在全球累计申请专利约3.8万项，授权专利约2.6万项，技术研发人员超4.9万人。在技术创新的引领和支撑下，企业的产品品质得到了有力保障，收获了消费者的喜爱。

在近些年的蓬勃发展中，新能源汽车产业迎来了技术的百花齐放和市场的开花结果。如今中国的电池、电机和电控等全产业链核心技术已站在全球前列，欣欣向荣的市场也为我们搭好了大舞台，让我们对新能源汽车市场和产业未来整体发展充满信心。

在当今世界百年未有之大变局中，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，需要很多创新的技术、平台和产品，这为我们提供了巨大的发展空间。作为民营企业，我们拥抱竞争，不怕困难，不畏激流，一路向前。我们将结合技术优势，积极发挥龙头企业产业链带动作用，形成更大规模产业集群，为国家和地方经济社会发展作贡献。

格力电器董事长董明珠——

消费升级带来发展底气

当前经济运行正在回升，但也面临不确定因素。在不确定性中，仍有确定的趋势和向上的方向。具体到家电行业而言，整个行业正在向场景化、绿色化、智能化方向升级。家电消费升级带来的时代机遇，就是我们稳定发展的最大底气，每一个奋发有为的企业都会对未来发展抱有信心。

扩大内需、提振信心，事关国家发展全局，也是企业使命所在。格力电器成立30多年，不算是一个年轻的企业，但我们永葆一颗激情昂扬的年轻之心。自信自强、自主创新，正是企业不断发展壮大的重要武器。越是面对挑战，越要坚定信心，拿出攻坚克难的勇气，于危中寻机，于创新中突破。

市场的活力和信心，既需要需求端的拉动，也离不开供给端的提升。我们身处供给端，牢牢聚焦消费者的美好生活需要，用创新之光点亮发展信心、增强发展动能，研发了多个广受市场欢迎的爆款产品。

成长之路充满挑战，但我们始终相信，认准方向坚定走下去，路一定会越走越宽。高质量发展要求我们既要有自立自强的骨气，也要有坐冷板凳、练硬功夫的毅力，用创新实现关键核心技术自主可控，在高质量发展之路上赢得先机。截至目前，格力已拥有37项国际领先的技术。

新时代是民营企业家建功立业的大好时代。中央经济工作会议提出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。企业家要始终心怀“国之大者”，企业发展也应与国家重大战略同频共振。我们希望，持续为消费者的美好生活赋能，为社会创造价值，让中国技术更好地服务全世界。

百度董事长李彦宏——

把信心传递给每一个人

2023年，是全力拼经济的一年。无论是国家还是企业，都非常关注经济增长。

技术创新驱动增长。下一个驱动大增长的技术创新是什么？我认为，是人工智能。

过去一年，无论是技术层面，还是商业层面，人工智能都有了很大改变。技术层面，人工智能从理解内容，走向了自动生成内容，包括用于作画、图文、视频等多类型的内容创作；商业层面，在基础设施智能化改造等领域的进展明显。

未来，人工智能将如何改变工作和生活？我们充满期待。有机构预测，到2030年，人工智能软件可能产生高达14万亿美元的收入和90万亿美元的企业价值。百度深耕国内人工智能市场多年，对于人工智能将给中国经济带来的长期增长，我抱有极大信心。

当前，我国经济恢复仍面临挑战，但路是人走出来的。中国有足够多的技术应用场景，有全球最完备的产业体系，有不断完善的新型基础设施，有大量受过良好教育的技术人才，随着创新环境不断优化，大规模的创新成果必然会在中国持续涌现。

中华民族有着优秀的传统文化，只要有机会，我们就会去提升自己、发展自己；我们非常勤奋，不怕吃苦，总想尽力让自己和家人生活得更好。我想，这也是中国经济韧性十足的一个关键因素。

中央经济工作会议强调坚持“两个毫不动摇”，让我们信心更足。当下，我们最重要的是拼创新、抢机会，不抱怨、不躺平，通过各行各业的智能化改造来提升效率，推动增长，把信心传递给每一个人。

伊利集团董事长潘刚——

消费市场机遇在增多

当前，大众的消费热情正在回归。今年春节假期，消费市场实现了“开门红”，乳制品销售也实现回暖增长，让我更加感受到中国经济的韧性，信心也更足。

随着经济增长的内生动力不断积聚增强，经济活力在释放，消费市场的机遇也在增多。无论是消费者需求变化、产品升级，还是渠道变化，都蕴含着增长机会。

就乳制品行业而言，一方面，消费者的健康意识进一步增强，乳制品作为补充人体所需优质蛋白的重要来源之一，在人均消费量上还有较大增长空间；另一方面，消费者倾向于选择自己熟悉品牌的产品，对品质更好、成分更健康的产品的需求在增加。2023年，我们将竭力推出更多满足消费者多样化、品质化需求的产品。

就实体经济企业而言，在精准洞察消费趋势、深耕市场的同时，提升数字化水平是加速赋能的重要手段。近年来，我们对内成立了数字科技中心，联动其他部门共创合作，打造面向未来的数字化原生组织；对外加强合作，广泛引入各类数字化人才，在降本增效、激发内生动力的同时，也更加全面、深入地洞察并响应消费者需求。

中央经济工作会议提出切实落实“两个毫不动摇”，充分体现了党和国家对民营经济和民营企业的高度重视、大力支持。我们将通过建立贯穿各业务环节的数字化系统，赋能产业链，助力行业实现智能化转型升级，为实体经济高质量发展贡献更多力量。

娃哈哈集团董事长宗庆后——

经济全面复苏势不可挡

春回大地，暖意融融。今年春节假期，全国消费相关行业销售收入比上年同期增长12.2%。我们明显感觉到了疫情防控政策优化调整后大家的消费热情，娃哈哈工厂也早早开工，销售人员全力铺货，保证终端产品供应。

春节消费“开门红”振奋人心，我认为，经济全面复苏势不可挡，今年经济形势将会有大的好转，我对中国经济发展充满信心。

信心源于促进民营经济发展壮大的坚定立场和明确信号。中央经济工作会议强调切实落实“两个毫不动摇”，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。这些明确的信号，再一次让我们深刻感受到了党和国家对民营经济的支持。

信心源于全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。“蛋糕”要继续做大，离不开民营经济的参与。目前中国经济底盘坚实，老百姓消费意愿回升，宏观、微观政策都给予有力扶持，为民营企业提供了发展机遇，我们企业家要抓住机遇闯出一片天地来。

信心源于不断深耕主业、苦练内功。新的一年，我们面临着制造业数字化、智能化转型升级进程加快和消费需求持续升级的双重趋势。因此，我们更要乘势而上，强化科技创新，加大研发投入，深入推进创新发展。

新时代的征途，属于与时俱进、敢于创新的“破冰者”，属于直面困难、心怀热爱的“担当者”，属于乘风破浪、披荆斩棘的“拼搏者”。只要坚定信心，迈开步子，中国企业定能在世界大格局、历史大视野中谋划高质量发展，共同创造出无愧于时代的成绩。

（稿件整理：吕中正、韩春瑶、林子夜、王政、窦瀚洋）

本期策划：沈 寅 林 琳 白之羽

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 08 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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