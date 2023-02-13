粤西首个综合保税区通过验收
2023年02月13日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州2月12日电 （记者罗艾桦、本报通讯员路玉萍）粤西首个综合保税区——湛江综合保税区（一期）日前顺利通过国家联合验收工作组正式验收，并已具备封关运作条件，标志着湛江开放型经济发展再添新平台。
作为目前粤西唯一的海关特殊监管区域，湛江综合保税区规划总面积2.09平方公里，分三期建设，计划2025年整体封关。
据悉，湛江综合保税区（一期）地处广东自贸试验区联动发展区湛江湾片区，同时可分享湛江作为跨境电商综合试验区的政策优势，进而形成“三区叠加”。
《 人民日报 》（ 2023年02月13日 08 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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