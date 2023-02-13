本报北京2月12日电 （记者喻思南）记者从中国科协获悉：中国科技新闻学会第七次全国会员代表大会11日在北京召开，会后召开第七届一次理事会，投票选举产生了新一届理事会成员。

中国科技新闻学会是科技新闻传播工作者的群众组织，也是世界科技记者联盟的发起者和成员之一，在宣传科技政策、加强科技传播、服务科学决策、增进对外交流等方面发挥了重要作用。新一届理事会表示，学会要以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化政治引领，在推进中国式现代化中找准定位、明确目标，持续深化治理改革，加快构建学会发展新格局，与社会各界合作推进科技界全媒体中心建设，努力打造有温度、可信赖的科技新闻传播工作者之家。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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