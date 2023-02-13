加大力度营造风清气正发展环境
广西落实政商交往正负面清单
不久前，在巡察中，广西壮族自治区北海市委发现铁山港区某重大项目面临用地难题。北海市纪委监委从用地审批等难点问题发现职能部门在沟通服务、落实政策上慢作为，督促职能部门强化主动服务意识。随后，职能部门迅速对接项目需求，编制城镇开发边界调整方案并得到自治区批准，推动项目顺利开工建设。
这是广西壮族自治区落实政商交往正负面清单的一个缩影。2022年，广西出台《关于构建新型政商关系营造风清气正发展环境的若干意见》，制定七项正面清单、五项负面清单，力推构建亲不逾矩、清不远疏，公正无私、有为有畏的新型政商关系。
在落实过程中，广西坚持以正面清单引导，负面清单约束。坚持主体责任、监督责任“两个责任”一体推进，找准问题、抓住关键，从积极落实政策、高效沟通服务、主动推介协调、诚信守法履约、深化政务改革、改进执法监督、强化投诉处置七个方面提出倡导性要求，从严禁利益输送、严禁以权谋私、严禁滥用权力、严禁违规经商、严禁作风漂浮五个方面提出禁止性要求，营造“敢亲”氛围、增强“会亲”本领、厚培“愿清”土壤、狠刹“不清”歪风，激励干部敢为、地方敢闯、企业敢干。
广西壮族自治区纪委监委负责同志介绍，党政机关、公职人员积极作为、靠前服务为“亲”，戒私戒贪、谨慎用权、杜绝权钱交易为“清”，企业讲真话说实情为“亲”，遵纪守法经营为“清”，通过厘清政商交往界限，推动全面从严治党向纵深发展。
广西加快落实政商交往正负面清单，强化全周期管理，促进党政机关、公职人员依规依纪依法同企业、企业家交往。同时，把构建新型政商关系融入清廉广西建设，把“清廉国企”建设列入清廉建设单元，启动广西政务服务便民利企“微改革”，全面破除对市场主体投资兴业的障碍。在落实清单要求中，广西强化党建引领、服务引导、法律援助，建设清廉民企建设教育基地，引导企业合法合规经营。
不久前，柳州市柳南区某专业合作社反映，与国有林场签订租赁4400亩山林协议后，投入数百万元种麻竹、产竹笋，但正式合同迟迟签不下来。柳南区纪委监委查明有关部门“不理旧账”，及时制发监察建议书督促整改。相关部门立行立改，抓紧协调下属国有林场与合作社签订正式合同，如今，合作社已经发展成多家螺蛳粉企业原材料供应商。
在监督问责方面，广西各级纪检监察机关把优化营商环境列入政治监督范畴，对照正负面清单开展监督，对“亲清不分”违纪违法问题监督问责、精准施治。2022年以来，广西共查处在履职尽责、服务经济社会发展等方面不担当、不作为、乱作为、假作为，严重影响高质量发展问题900个、处理1788人、处分1040人。
《 人民日报 》（ 2023年02月13日 11 版）
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