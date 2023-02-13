本报记者 屈信明

车险是关系到我国4亿车主切身利益的险种。车险综合改革实施两年多来，不少车主享受到了车险产品“加量不加价”的改革红利。银保监会发布的数据显示，截至2022年6月底，消费者车均保费为2784元，较改革前大幅下降21%，87%的消费者保费支出下降，为车险消费者减少支出2500亿元以上；保障程度明显提高，在价格不变的情况下，交强险保障金额由12.2万元提升至20万元。

商业车险价格受自主定价系数、无赔款优待系数、交通违法系数等因素的影响。其中，前两者由相关部门和机构制定发布，供保险公司使用；自主定价系数由各财险公司根据车型、车主年龄、驾驶习惯、行驶里程、销售渠道等多个因素自主设置，是财险公司行使自主定价权的主要途径。

扩大商车险自主定价系数浮动范围，早就列在了车险综合改革的“日程表”上。2020年9月，银保监会印发《关于实施车险综合改革的指导意见》，将自主定价系数范围确定为0.65至1.35，并明确将逐步放开自主定价系数的范围。

为健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，银保监会日前发布了《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围扩大为0.5—1.5，进一步扩大财产保险公司定价自主权。各地将根据车险市场情况稳妥确定政策执行时间，原则上不晚于今年6月1日。

不少车主关心，自主定价系数是如何影响车险价格的？业内人士介绍，通常来说，每辆车的保费在基准保费基础上享有一定程度的折扣，而折扣率与自主定价系数有关。扩大商车险自主定价系数浮动范围，是以渐进方式深化车险综合改革，将定价权更多下放给保险公司，使保险公司获得更灵活的费率调整空间，以健全市场化条款费率形成机制，使车险定价更加精细。

中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说，对商车险消费者来说，此次调整后，可能享受到的车险保费优惠力度将更大，而价格上浮的空间也将提高。“驾驶行为良好的车主，保险公司有望给予更大程度的保费优惠。同时，频繁违章、出险的客户，则面临保费上涨压力。通过价格杠杆，有利于助力规范车主驾驶行为。”

费率浮动范围扩大后，如何防范商车险无序底价竞争？《通知》提出，各财产保险公司要严格执行车险各项监管要求，提高费率厘定的科学性，按照监管规定做好条款费率备案工作，优化和保障车险产品供给，提升车险承保理赔服务水平。同时，保险业协会将依法合规做好行业自律，防止垄断和非理性竞争，优化行业服务标准。中国银行保险信息技术管理有限公司将升级车险信息平台，为财产保险行业提供数据和系统支持，做好费率监测与预警。

一家财险公司的有关负责人表示，从行业当前情况来看，用到自主定价系数下限0.65的保单比例并不高。自主定价系数下限调整将对财险公司风险定价能力和管理能力提出更高要求，促进市场良性竞争。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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