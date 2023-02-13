空间站标注中国航天新高度（创新谈）
我国独立自主建造运营的载人空间站“矗立”太空，标志着中国载人航天工程“三步走”规划圆满收官，也标注着中国航天的崭新高度，铸就了中华民族飞天梦圆的时代丰碑
“祝福我们的国家国泰民安，祝福全国人民新春快乐。”农历兔年春节，距离地球400公里的浩渺太空中，中国航天员迎来中国空间站全面建成后的首个新春佳节，神舟十五号3位航天员费俊龙、邓清明、张陆通过视频，向全国人民送上祝福。
探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中华民族不懈追求的航天梦。从追梦、筑梦到圆梦，中国空间站一步步从蓝图变为现实。我国独立自主建造运营的载人空间站“矗立”太空，标志着中国载人航天工程“三步走”规划圆满收官，也标注着中国航天的崭新高度，铸就了中华民族飞天梦圆的时代丰碑。
波澜壮阔的飞天征程，应和新时代的铿锵足音。从神舟飞船到天宫实验室，再到空间站组合体、“T”字基本构型的中国空间站，航天员太空居所不断扩容，折射载人航天的跨越发展，标注新时代十年伟大变革。中国空间站建造阶段，从天和核心舱发射到神舟十五号飞天，19个月11战11捷，环环相扣、一气呵成的完美表现，展现了在载人航天领域的卓越能力，也体现了强大的综合国力和整体科技实力。中国空间站全面建成，不仅是全体航天人的荣耀，也是亿万中华儿女的荣耀！
航天梦连着中国梦。中国空间站的建成，是建设航天强国和科技强国的标志性成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供重要支撑。中国的飞天之路，是不断让梦想成为现实的漫漫征途。一代代航天人仰望星空，勇攀高峰，将个人梦想融进祖国的航天事业，攻克一个又一个技术难关，在太空中不断刷新中国高度。航天事业的跨越发展和非凡成就，生动映照着一个国家和民族的梦想与执着、拼搏与奋进。
逐梦苍穹的飞天壮举，彰显道路自信。中国空间站的建设，走出了一条中国特色的载人航天发展道路。坚持党中央集中统一领导、发挥新型举国体制的制度优势，10年间全国一盘棋，110多个科研院所、3000多个科研单位、数十万科研人员通力协作，攻克10余项重大关键核心技术、200余项系统级关键技术，研制8型飞行器、3型运载火箭，部组件和核心元器件国产化率达到100%。
连战连捷的飞天奇迹，不仅写就天宫梦圆的英雄史诗，也树立了激荡人心的精神丰碑。伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。中国空间站的建设，从无到有，是几代航天人的梦想和接续奋斗。正是“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神，激励各条战线的航天人实干苦干、艰苦奋斗、自强不息，为空间站梦想架设了向上攀登的阶梯。这种精神，也是广大航天工作者创造的宝贵精神财富，将极大鼓舞全体中国人民的创新创业豪情。
星空浩瀚无比，探索永无止境。如今，中国空间站正式开启长期有人驻留模式，将成为人类向无垠宇宙探索的太空科学平台，支持中国乃至全世界的科学家探索获得更多科研成果。站上新起点，迈上新征程，新时代的中国航天必将继续书写更加恢弘壮丽的航天梦，继续创造新的中国高度、中国奇迹。
《 人民日报 》（ 2023年02月13日 19 版）
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