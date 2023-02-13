原标题：北交所两融业务启动 首批标的股票五十六只

记者近日从北交所获悉，融资融券交易业务2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。

记者了解到，安信证券、海通证券、山西证券、中金公司、信达证券等66家券商已开通融资融券交易权限。此外，包括诺思兰德、华岭股份、海希通讯、贝特瑞等在内的56家北交所上市公司被纳入融资融券标的股票名单。

据了解，融资融券是证券市场重要的基础性制度，也是国际证券市场中较为成熟的交易方式。据业内人士介绍，投资者可以在预测证券价格将要上涨时融资做多来放大收益，或在预测证券价格将要下跌时融券做空获取收益，还可以通过融券交易对冲持仓风险。交易所引入融资融券交易，有利于吸引增量资金，改变“单边市”状况，促进市场双向价格发现，进一步改善市场流动性和定价效率。

对于北交所融资融券制度与沪深市场的区别，据业内人士介绍，考虑到投资者交易习惯，北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。同时，根据北交所市场特点在转板股票融资融券业务衔接方面作出适应性安排。转板机制是北交所特色制度安排，转板证券将被调整出标的证券范围与可充抵保证金证券范围。同时，记者获悉，北交所将持续评估融资融券制度实践效果，根据业务实施情况和市场发展需要，适时推出转融通制度。

据北交所介绍，首批融资融券标的股票共56只，占全部北交所上市公司数量的三成。其中，49只以北证50成分股条件纳入，7只以符合流动性筛选标准纳入。

北交所相关人士表示，北证50指数在选取成份股时已充分考虑了股票的质地、风险和流动性，因此北证50指数成份股均具备开展信用交易的基础。两融标的股票覆盖北证50指数成份股，有利于进一步活跃成份股交易，提升股票流动性，保障北证50指数更好地反映北交所市场运行情况。截至1月31日，北证50指数成份股可覆盖北交所市场流通市值的71.63%，近三个月成交金额的23.04%。北证50成份股同辉信息、非成份股但满足流动性要求的生物谷两只股票未被纳入标的。

上述人士还表示，《关于融资融券标的股票范围有关事项的公告》中明确了北交所融资融券业务标的股票名单的调入标准及初始标的股票名单。一是北证50指数成份股；二是满足一定流动性基础的股票。如上市满3个月，流通股本不低于5000万股或流通市值不低于10亿元，且最近3个月日均成交金额达300万元的股票；三是不存在《北京证券交易所融资融券交易细则》规定的负面情形。

申万宏源认为，融资融券制度完善了北交所的交易机制，也提升了二级市场的定价功能。对投资者而言，融资融券业务提供了风险对冲工具，有利于投资者投资策略的完善。对北交所而言，融资融券具有放大成交量的杠杆效应，有利于进一步提升市场流动性水平。

为保障两融业务平稳运行，北交所相关人士还表示，将持续做好融资融券标的股票管理，对上市公司资金占用等重大违法违规行为坚持“零容忍”，确保纳入两融标的股票公司的合规性，有效防范市场风险，切实保护投资者合法权益。（记者 高欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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