原标题：央企今年三大投资重点敲定 系列支持政策在途

《经济参考报》记者从国务院国资委获悉，近日国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》（下称《通知》），明确2023年投资工作重点，一方面要突出扩大有效投资，加快项目开工建设；另一方面，要聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，优化投资布局方向，推动企业在培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形成“科技—产业—金融”良性循环等方面加大投资力度。

据悉，国资委正在研究形成支持企业扩大有效投资的一系列政策“组合拳”，进一步激发企业投资意愿和主动性。同时，组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析，推动重点企业和重点项目投资进度按照时间节点有序推进，形成更多实物工作量，以真金白银的投资增长拉动带动经济增长。

扩大有效投资是稳经济、调结构、补短板的重要抓手，有利于扩大市场需求，有利于优化供给结构，推动实现高质量发展。

《通知》要求中央企业提振发展信心，把稳投资工作放在更加重要的位置，以稳促进、以进固稳，科学合理安排投资规模，并按照“抓紧推动实施一批、系统谋划新增一批、提前研究储备一批”的项目推进接续机制，加快项目开工建设，力争实现既定任务目标，有效带动全社会投资。

从具体的布局领域来看，“战略引领”“强链补链”“创新发展”等成为关键词。按照《通知》部署，要加大民生重点领域补短板力度，积极参与交通、能源、水利、农业、信息等基础设施，完善物流基础设施网络，加大医药保障、应急产业等领域投入。高质量共建“一带一路”，建好存量项目、做优增量项目，谋划落地更多“小而美”项目。依托我国超大规模市场优势，吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，深度参与全球产业分工和合作，提升国际投资合作的质量和水平。

提升产业链供应链韧性和安全水平也至关重要。中央企业要实施现代产业链链长行动计划，推动资源向产业链基础领域和高端环节集中。加大在粮食、能源、战略性矿产资源方面的投入力度，积极落实新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快建设新型能源体系，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，推进海外能源资源供应基地建设，在有条件地区投资布局产业链关键环节产能储备。

此外，《通知》还明确，要加快传统产业改造升级，推动高端化、智能化、绿色化发展和数字化转型，加大制造业技术改造投资。积极培育壮大战略性新兴产业，推动新产业新业态新动能融合集群发展，加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端设备、绿色环保等布局力度，推动集成电路和工业母机产业快速发展。促进数字经济和实体经济深度融合，加大对5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设的投入，推动平台企业引领发展。深化创新链产业链资金链人才链融合，以资本为纽带投资布局一批专精特新企业，构建自主可控产业生态，推动形成“科技—产业—金融”良性循环。

值得注意的是，国资委明确要求中央企业要稳妥处理好“促”和“稳”的关系，加强重点领域风险管控，完善全过程风险防范机制，防范在扩大投资中片面追求短期效果，守牢不发生重大风险的底线。 （记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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