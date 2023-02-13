原标题：中科院颁发2022年度杰出科技成就奖、青年科学家奖等系列奖项

中国科学院(中科院)2月11日在该院2023年度工作会议上公布并颁发了其2022年度系列奖项，包括杰出科技成就奖、青年科学家奖、科技促进发展奖，以及2022年度人物和年度团队。

2022年度中科院杰出科技成就奖共有9个研究集体和1名个人获奖，分别是中科院国家天文台快速射电暴研究集体、上海微系统与信息技术研究所相变存储器研究集体、地质与地球物理研究所地磁场变化的生物效应研究集体、地理科学与资源研究所陆地生态系统碳-氮-水耦合循环研究集体、化学研究所绿色化学与技术研究集体、生物物理研究所染色质结构与表观遗传调控研究集体、遗传与发育生物学研究所水稻高产和氮肥高效利用协同调控机制研究集体，以及中科院上海光学精密机械研究所、上海有机化学研究所、长春光学精密机械与物理研究所的相关研究集体或研究人员。

2022年度中科院青年科学家奖获得者包括：中科院数学与系统科学研究院研究员田一超，化学研究所研究员董焕丽、周恒，过程工程研究所研究员孙峙，国家天文台(云南天文台)研究员王博，青藏高原研究所研究员刘建宝，生物物理研究所研究员纪伟，遗传与发育生物学研究所研究员田烨，计算技术研究所研究员郭崎，空天信息创新研究院研究员仇晓兰，工程热物理研究所研究员杜强，天津工业生物技术研究所研究员蔡韬，大连化学物理研究所研究员邓德会，金属研究所研究员汤素芳，上海微系统与信息技术研究所研究员任洁，上海高等研究院研究员邓海啸，重庆绿色智能技术研究院研究员史浩飞，地球环境研究所研究员晏宏，中国科学技术大学教授陈昶乐、姚涛。

2022年度中科院科技促进发展奖获得者分别是：中科院微电子研究所集成电路14纳米FinFET制造技术创新及应用团队，成都信息技术股份有限公司新型会议系统自主研发、应用与产业化团队，工程热物理研究所先进压缩空气储能技术研发与产业化团队，化学研究所面向国家金融安全的高分子薄膜研制、工业生产及应用团队，自动化研究所工业视觉智能检测装备与产业化应用团队，西北生态环境资源研究院科技帮扶助推内蒙古库伦旗脱贫摘帽团队，武汉岩土力学研究所盐穴储气库高效建造与安全运行保障技术及产业化团队，大气物理研究所大气污染集合预报与动态调控关键技术及产业化应用团队，南京地理与湖泊研究所湖泊鱼类资源利用与水生态协同修复关键技术研发及应用团队，合肥物质科学研究院污淤泥深度脱水与资源化利用关键材料及产业化应用团队，广州能源研究所深远海绿色能源+智能养殖平台技术研发及产业化团队，长春光学精密机械与物理研究所长春光机所成果转化团队。

2022年“中国科学院年度创新人物”，授予中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员朱敏院士、空天信息创新研究院研究员杨燕初；中科院过程工程研究所研究员杨良嵘、东北地理与农业生态研究所研究员黄迎新获评2022年“中国科学院年度先锋人物”；中科院青藏高原研究所研究员邬光剑、分子植物科学卓越创新中心研究员何祖华获评2022年“中国科学院年度感动人物”；2022年“中国科学院年度团队”，颁授给中科院国家空间科学中心科学卫星综合运控中心团队、中国科学技术大学机器化学家团队、力学研究所“力箭一号”运载火箭研制团队。

据了解，中科院杰出科技成就奖授予中科院院属单位在近五年内完成或显示影响的重大成果的研究集体或个人；中科院青年科学家奖表彰在中科院科技创新活动中的先进典型和作出突出贡献的青年科技人才；中科院科技促进发展奖表彰在服务国民经济、社会发展、社会公益等科技创新活动中作出重要贡献的团队；中科院年度人物和年度团队表彰弘扬践行科学家精神、发挥先锋模范作用、为科技创新作出重要贡献并展现出良好精神风貌的先进典型。

(责编：赵竹青、陈键)

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