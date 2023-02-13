原标题：深化“放管服” 安全评价师迎职业新机遇

近日，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）开展了安全评价师培养培训及人员能力验证工作，为提高事故防范能力、加强安全建设，持续深化“放管服”改革提供坚实的人才保障。

安全评价师是采用安全系统工程方法、手段，对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。安全评价师人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对安全评价师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

随着安全评价的迅速发展，我国各有关部门先后出台了一系列政策文件，强化安全评价过程控制管理，严格安全风险管控，规范安全评价行为，促进安全评价行业健康发展。国家应急管理部发布应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》中指出申请安全评价机构资质应配备规定标准的专职安全评价师，配备专职技术负责人和过程控制负责人。在2021年6月10日修订的《中华人民共和国安全生产法》中针对从业人员的安全生产教育和培训做出明确规定，要求未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

据悉，为夯实企业安全基础，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针理念，市场监管总局认研中心基于我国安全评价领域管理现状，进行了深入调研，邀请了业内众多顶级专家学者打造安全评价师培养培训课程体系，全面解读国家相关重大政策措施，详细介绍安全技术标准、规范，开展了各重大领域安全生产技术理论知识、危险有害因素辨识、危险与危害程度评价、风险控制与技术管理等多方面内容在内的全套理论和实操培养培训课程，全面提升安全评价人员的综合能力。

人才队伍建设是国家安全评价事业发展的关键。当前，我国安全评价建设工作正面临着巨大的需求和挑战，安全评价师的重要性也在逐步凸显。安全评价师作为推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源管控长效机制的高端人才，正在成为增强我国企业发展韧性的中坚力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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