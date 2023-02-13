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我国科学家揭示太阳暗条连续部分爆发过程

2023年02月13日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：我国科学家揭示太阳暗条连续部分爆发过程

记者12日从中国科学院云南天文台获悉，该台研究人员利用一米新真空太阳望远镜和太阳动力学天文台相关数据，研究了两个相邻太阳暗条之间的相互作用并导致连续部分爆发的精细过程。研究成果发表在国际期刊《天体物理学报》上。

云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地博士生杨丽平和闫晓理研究员等人，通过对2021年9月9日太阳活动区NOAA 12866中两个暗条演化进行详细分析，发现由于较大暗条右边部分附近先出现增亮和双向流，导致了该暗条右边部分首先被激活并爆发。在此过程中，其右边部分不断向较小暗条靠近，随后发生碰撞产生增亮和双向流，表明两个暗条之间发生了磁重联。相互作用导致了小暗条先向右边运动，之后被激活并爆发。当小暗条快速向大暗条的中间部分爆发时，大暗条左边部分也开始爆发，表明其上覆磁场受到爆发小暗条的扰动。大暗条的右边部分与小暗条相互碰撞时，具有一个小于45°的相对较小接触角，而且两个暗条具有相反的螺度符号，因此相互碰撞时，会发生磁重联从而产生相互作用。

此项研究中，暗条的几次连续爆发发生在相对较短时间内，并由暗条间相互作用导致，是具有一定因果关系的感应爆发。非线性无力场外推的暗条磁场结构显示，大暗条是由具有不同扭缠的三部分磁流绳构成，这也揭示了为什么暗条会部分爆发。(记者赵汉斌)

(责编：赵竹青、陈键)
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