原标题：我国天文学家发现222颗热亚矮星

12日，记者从中科院国家天文台获悉，利用郭守敬望远镜（LAMOST）光谱数据和盖亚（Gaia）卫星数据，我国天文学家发现和证认了222颗热亚矮星，其中131颗是复合光谱型热亚矮星，并发现了一颗目前已知的偏心率最大的宽距热亚矮星双星。相关研究成果在线发表于《天体物理学报》。

热亚矮星是星系中一类非常特殊的小质量恒星。它们的质量大约只有太阳质量的一半，但表面有效温度可以达到太阳表面有效温度的4倍。“这类小质量恒星大多处于中心氦燃烧阶段，它们主要通过双星演化形成。热亚矮星对于我们理解小质量恒星的形成与演化、星震学、恒星内部元素扩散过程等天体物理前沿问题具有重要意义。”论文第一作者、湘潭大学副教授雷振新介绍。

目前已知的热亚矮星大约有6000多颗。但是，这些已知的热亚矮星绝大多数是单光谱的热亚矮星，也就是说，它们的光谱中只含有一个天体的成分。除此之外，还有一部分热亚矮星具有复合光谱特征，它们的光谱中含有两个天体的成分，是热亚矮星双星的可靠候选体。

“如果能够把复合光谱中的两个天体的光谱进行分解，就可以分别知道两个天体的物理性质。由于技术尚不成熟，把复合光谱中的热亚矮星及其伴星分解是比较困难的。”雷振新解释，因此，目前通过复合光谱证认的热亚矮星非常少，但是它们对研究热亚矮星的形成和理解双星演化过程至关重要。

利用LAMOST光谱数据和Gaia卫星数据，研究人员发现和证认了222颗热亚矮星，并通过分解光谱，他们证认出其中131颗是复合光谱型热亚矮星。

(责编：赵竹青、陈键)

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