原标题：银河系外首现“星系移民”

由美国哈佛大学科学家领导的一个国际研究团队，借助暗能量光谱仪器（DESI），发现了一个惊人的新证据，表明仙女座星系内曾经发生过一次大型“星系移民”事件。这是科学家首次在银河系外其他星系内发现“星系移民”，相关结果即将刊发于《天体物理学杂志》。

在数十亿年的过程中，星系通过“孵化”出新恒星和恰当的“星系移民”事件与其他星系合并，不断成长和演化。科学家试图通过研究整个星系中单个恒星的运动、恒星和暗物质的扩展晕来揭示这些“移民事件”，但直到现在，他们只对银河系开展了这样的宇宙考古学研究。

仙女座星系（M31）是离银河系最近的大型星系。在最新研究中，科学家通过测量仙女座星系内晕中近7500颗恒星的运动，发现了与恒星位置和运动有关的重要信息，这些信息揭示了这些恒星曾经在另一个星系的“生活情况”。该星系约20亿年前与M31合并，虽然理论早就预测到了这种模式，但此前从未在任何星系内观察到如此清晰的情况。

研究人员解释道，对仙女座星系的这一新观测结果，非常详细地揭示了一次“星系移民”事件。虽然夜空看似一成不变，但宇宙是一个充满活力的地方，像M31这样的星系和银河系都包含许多组成部分。

研究团队指出，最新研究不仅揭示了仙女座星系的历史，也可以间接揭示银河系的历史。

(责编：赵竹青、陈键)

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