原标题：中国平安2023年“青少年科技素养提升计划”正式启动

2月11日，由中国下一代教育基金会与中国平安共同主办、科技日报社媒体支持的2023年“青少年科技素养提升计划”正式启动。

同日，主题为“科技燃梦”的科技型企业开放日系列活动首场落地安徽。一群公开招募的热爱科学的青少年走进全球领先的人工智能代表企业——科大讯飞，实地体验人工智能技术的无限魅力，以此促进课堂学习和生活实践深度融合，提升青少年的科技素养，切实支持我国教育强国、科技强国、人才强国战略，助力我国创新型国家的建设。据介绍，2023年"科技燃梦 科技型企业开放日"主题系列活动将携手更多科技型企业在福建、河南、广东等地陆续展开。

科技燃梦，“企”动未来

科技兴则国家兴，教育强则国家强。“科技燃梦 科技型企业开放日系列活动”旨在携手科技型企业参与到弘扬科学家精神、科学精神、志愿精神，助力科技型企业实现社会价值，向社会展现"以人民为中心"的创新成就，激发青少年科学梦想，推动青少年科普教育事业的发展。活动通过参观、科普、体验的情境式互动学习方式，培养青少年们科学精神和探究能力，最终收获科学知识激发科学兴趣，形成对课堂教育的有益补充。

活动现场，科大讯飞学习机产品线总经理、讯飞输入法创始人翟吉博、中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司总经理朱渝杭等致辞。

“一家科技创新型企业，致力于用科技创造美好的生活，我们有责任有义务通过自己的资源、以及与社会各界合作，向广大青少年做好科普教育，提供前沿科教资源，帮助孩子们高效学习、快乐成长。” 翟吉博说。

中国平安长期深耕教育公益事业，近年来更积极响应科教兴国战略，投身青少年科学素质教育。平安人寿保险股份有限公司安徽分公司总经理朱渝杭表示，希望本次科技型企业开放日公益活动能让孩子们在课本知识、网络资料外，用自己的双眼和双手面对面、近距离感受最先进的科技以及技术背后的科学家们坚毅不拔，刻苦攻关的精神。

AI筑梦，共创美好

多国语言的实时翻译、虚拟主播的亲切对话、便捷的智慧课堂、激烈的"人机大赛"等AI产品的震撼体验，让参与活动的青少年们真切地感受到机器如何像人一样，能听会说、能理解、会思考，激发了孩子们更多的探究欲。现场专家的科普讲座，又让孩子们全面地了解了人工智能目前在教育、医疗、智慧城市、智慧工业等领域的全面应用。

为了让更多喜爱科学、想了解科技型企业的青少年一同学习，此次活动也为无法参与线下活动的青少年朋友们制作了精彩的在线科普课，科大讯飞副总裁章继东以《用AI暖人心，让机器能理解会思考》为主题带领所有热爱科学的青少年和广大网友们一同走进人工智能的精彩世界。课程可通过中国科技网、科技日报微博、青少年科技素养Junior Science公众号进行观看。

创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。中国平安表示，2023年“科技燃梦 科技型企业开放日”旨在通过对青少年科技素养的培育，提升其创新能力，助力我国实现教育强国、科技强国、人才强国战略目标。据悉，“青少年科技素养提升计划”自2019年启动以来，已覆盖了1039所乡村小学，超31万乡村青少年受益。

(责编：董童、李源)

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