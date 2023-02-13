近日，以“2023携手建立和谐网络 共治新格局”为主题的涉网络大V纠纷调解暨共治机制研讨会在京举办。据悉，本次研讨会由中国互联网协会调解工作委员会主办，从涉及网络大V案和调解角度出发，探讨行业规则，维护网络空间公共秩序，保护网民及相关企业合法权益。

“网络大V与互联网平台要一起承担维护网络空间秩序的责任，共同强化社会责任。”中国互联网协会调解工作委员会秘书长王斌介绍，网络大V涉及到的纠纷主要有消费纠纷、合同纠纷、侵权类纠纷等。他提出几点治理建议：一是建立网络舆论的规则制度；二是建立纠正机制或者称之为补偿机制；三是加强对未成年人正确使用网络方面的教育。

中国网络视听节目服务业协会副会长魏党军认为，维护良好的网络生态环境和健康的网络空间舆论场，是包括电影业在内的各行各业繁荣发展和可持续发展的重要条件。建立纠纷调解解决机制非常有必要。行业有发展就会有争论，纠纷是行业发展过程中的必然现象，行业组织、调解机构要推动多元调解机制解决纠纷。同时要建立网络生态综合治理体系，共同打击和抵制网络谣言和虚拟信息的传播及其他各种网络行为，打造清朗的网络空间。

会上，中国互联网协会调解工作委员会副主任扈纪华针对“如何建立网络大V调解和共治机制”提出建议，要梳理出网络大V的运行机制，从行业调解角度建立多方参与网络共治机制，建立组织、程序、目标、方式等，进一步推进互联网对社会贡献的发展。此外，调动大V、互联网平台积极性，共同参与起草《大V的网络行为规范指南》，同时对存在的问题提出治理措施，以“双轮驱动”的理念，解决这个领域的问题。

(责编：董童、李源)

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