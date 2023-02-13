原标题：邮储银行首批代理销售个人养老金理财产品

近日，银行业理财登记托管中心有限公司公布了首批个人养老金理财名录。同日，中国邮政储蓄银行作为首批银行，在全国36个个人养老金制度先行城市或地区上线个人养老金理财业务，为个人养老金参加人提供资金账户开立、基金投资、理财投资、保险保障等全方位的养老金投资服务。

根据首批入选个人养老金理财产品名单，邮储银行上线旗下全资理财子公司中邮理财有限责任公司推出的个人养老金理财产品——添颐·鸿锦最短持有期系列产品。该系列产品支持通过个人养老金资金账户购买，以长期、稳健、普惠为主要立足点，向客户提供养老金融服务、理财手续费和税收双重优惠，支持长期小额投资积累养老储备，让广大投资者切实受益。

个人养老金参加人可以登录邮储银行手机银行，在“U享未来”养老金服务专区，了解养老金理财产品详情和购买产品。同时，该专区为客户提供账户开立、养老投资、养老计算器、省税计算器、投教信息、专属活动等一站式专属金融服务，增厚参加人养老储备，筑梦未来养老幸福生活。

下一步，邮储银行将继续发挥自身优势，持续丰富个人养老金投资产品，加强养老金融投教工作，打造具有自身特色的养老金融服务体系，积极助力养老保障体系建设，助推完善国家养老支柱体系，满足人民群众对美好生活的需要。

(责编：董童、李源)

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