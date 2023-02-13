原标题：海尔徐萌:4.0版001是以用户使用场景为核心的新成果

智能家居在政策和趋势双重驱动下正进入新一轮发展周期：一方面，国家政策提出要加速智能家居渠道创新、高质量供给和生态构建；另一方面，5G、大数据等物联技术的发展，让数字化经济成为行业转型的下一站。

那企业该如何布局抢占先发优势？以智慧家庭全球引领为战略锚点的海尔智家，用2月11日海尔三翼鸟广州体验中心001号店的落地为行业道出答案——用户是关键。

“三翼鸟4.0版001体验中心，是以用户使用场景为核心的新成果。”海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌在开业采访时表示，“这是一个数字化的店，是一个场景与生态深度融合的店，更是一个‘离用户更近’的店。”三翼鸟体验中心在过去3年的4次迭代，均是根据用户需求变化做出的改变。它所呈现出的3大不同之处，也正是海尔智家下一步战略布局的核心。

首先，全面数字化升级的4.0体验中心，将成为三翼鸟全国渠道复制、推广的标杆。在徐萌看来，随着用户对线上线下一体化服务需求持续增加，数字化转型将成为重中之重。

而此次，海尔三翼鸟广州体验中心001号店在海尔智家全链路、全流程数字化运营体系赋能下，真正实现了集交易、交付、交互于一体，为用户提供全流程一站式、线上线下一体化的智慧家定制体验。

对用户来说，数字化升级让“设计一个智慧家”变得更简单。该店打破了传统门店物理空间的限制，用户既可以在家用手机线上选品、设计、体验，也可以随时预约线下实际感受无限变化的定制场景方案，24小时沟通想法。

同时，数字化升级也让“建设一个智慧家”变得更便捷。借助数字化工具，门店可完全按照用户需求实现全屋方案量身定制，为用户提供实装效果的虚拟演示。后续包括出图、下单、送装、售后等服务都由一个经理一站全包，项目全流程可视化、可追踪，实现360度全生命周期服务，开启全新的交互无盲点、价值无终点的数字化新体验。

用徐萌的话说就是“从找到用户、说服用户、感动用户到留住用户，全流程都实现了数字化的融合。”而这也印证了海尔智家这些年来坚定数字化转型的前瞻性——只有数字化转型才能带来最高的企业效率、最佳的用户体验。

其次，三翼鸟4.0体验中心将成为高端、场景融合打造最佳体验的样板。如徐萌所言：“这家店集智慧能力、场景方案和沉浸式体验于一体，带来的不仅是智慧家庭的迭代，更是智慧生活的升级。”

因为如今消费者需要的体验，不是单纯的家电功能、不是简单地互联互通，而是高端化、场景化、一站式的整个生活的智慧升级。而这也是海尔智家推动高端品牌“卡萨帝”加速融入场景品牌三翼鸟的原因所在。

步入店内，你看到的再也不是传统门店一排排、一列列的家电单品展示，而是以智慧厨房、智慧卧室、智慧客厅为“单位”，依照真实生活场景布局的智慧生活空间：坐在沙发上，客厅空调可随时监测空气质量，实时平衡空气湿度、温度、净度；厨房冰箱会自动推荐健康菜谱，还能联动智能烤箱实现一键烘烤披萨、牛排；洗完澡走出浴室，热水器会自动感知并将室内空调温度调高，防止用户感冒……

徐萌表示，三翼鸟4.0体验中心融入了三翼鸟最核心的“1+3+5+N”全屋全场景定制方案，以1个智家大脑为依托，让家更主动更智慧，为用户提供用水、空气、智能3大全屋方案，以及包含卧室、厨房等5大智慧场景在内的全屋N种自由定制服务，打造“所见即所得，体验即所享”的智慧无忧体验。

实际上，基于对用户需求的理解和自身能力的提升，三翼鸟这些年一直在持续升级用户的智慧体验。目前，三翼鸟已具备2000+智慧技能、400+智慧场景方案、包含了1000+生活场景。这也意味着，每个人都能通过三翼鸟随心定制、100%还原理想中的智慧生活。

最后，则是该店基于开放生态合作模式，实现生态融合共创、共赢、共享，以“一站到位、一次就好”的服务，覆盖了用户“智慧家电、智慧家庭、智慧生活”的各类需求，让海尔智家的极致体验和极致服务得以无限延展。

徐萌将此次三翼鸟广州体验中心001号店形容为“智慧生活聚能环”，其融入了包括家装、家生活、家居等各领域上千家本地生态伙伴，围绕用户衣、食、住、娱需求打造了最领先的智慧生活体验，共同为华南地区用户提供定制化智慧生活服务方案，实现共创共赢。

他强调，这里的融合不仅仅是“把店开到一起”的拼凑式产业融合，而是真正基于“用户思维”进行的场景融合、服务融合、空间融合、生活融合。用户可以在浴室中定制多品牌卫浴、在阳台上配套健身器、在厨房里打造能让冰箱无缝嵌入的高级橱柜，通过“一个三翼鸟”实现“千种想法、万种服务的一次实现”。

也正是这种融合，用户才能真正获得高品质的美好智慧生活，行业才能走上高质量发展新通道。

从品牌发展的角度来看，场景品牌三翼鸟与高端品牌“卡萨帝”之间有诸多相似之处。在被问及三翼鸟能否复刻“卡萨帝”的巨大成功时，徐萌信心十足：“三翼鸟一定是下一个能够引领消费变革的场景品牌。因为我们眼里始终只有用户。”

这份信心，源于三翼鸟正牢牢抓住未来消费主力人群。徐萌讲到，新生代消费者的观念和习惯与上一代截然不同，他们的时间很值钱，所以更关注“一站到位、一次就好”的购物体验，而这恰合了三翼鸟的差异化优势——“一站式定制智慧家”服务。随着服务能力不断升级、用户体验持续迭代，三翼鸟在用户口碑、市场竞争力方面构筑的护城河也在越挖越深。

并且徐萌相信，三翼鸟的成功会比“卡萨帝”来得更快。作为2020年才诞生的行业新物种，三翼鸟不仅有着场景赛道的先发优势，还有“卡萨帝”的加持、品牌的赋能，以及过去3年人们对于美好生活的需求驱动。对当代消费者而言，这样一个美好生活的定制品牌、智慧场景的提供者，无疑有着巨大的吸引力。在这个维度上，三翼鸟未来对于海尔智家市值的贡献意义、市场的拉动作用或将超越“卡萨帝”。

“一切用户和时代所需要的，三翼鸟都已经提前做好了准备。当需求爆发的时候，我们早已经等候在这里。”徐萌表示，海尔智家和三翼鸟一直都在做难而正确的事情，这件事情在任何时候都不会动摇，那就是“满足用户，离用户更近一些”。

如此看来，基于数字升级、智慧体验、生态融合诞生而来的三翼鸟4.0体验中心不仅仅是一家店，更是海尔智家三级品牌战略落地、智慧家庭全球引领进程中的一个里程碑。

“三翼鸟是智慧家庭战略的核心，更是海尔智家的未来。”徐萌透露，三翼鸟今年将累计布局3300+智慧生活体验中心，持续推动“卡萨帝”全面融入三翼鸟，不断开拓跨界生态合作的宽度和广度，在新的一年延续引领、加速铺开，让千人千面的定制智慧生活飞入千家万户。

(责编：曹淼、李源)

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