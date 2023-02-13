人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海尔：三翼鸟今年将累计布局超3300家智慧生活体验中心

2023年02月13日14:49 | 来源：北青网
小字号

原标题：海尔徐萌:4.0版001是以用户使用场景为核心的新成果

　　智能家居在政策和趋势双重驱动下正进入新一轮发展周期：一方面，国家政策提出要加速智能家居渠道创新、高质量供给和生态构建；另一方面，5G、大数据等物联技术的发展，让数字化经济成为行业转型的下一站。

　　那企业该如何布局抢占先发优势？以智慧家庭全球引领为战略锚点的海尔智家，用2月11日海尔三翼鸟广州体验中心001号店的落地为行业道出答案——用户是关键。

　　“三翼鸟4.0版001体验中心，是以用户使用场景为核心的新成果。”海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌在开业采访时表示，“这是一个数字化的店，是一个场景与生态深度融合的店，更是一个‘离用户更近’的店。”三翼鸟体验中心在过去3年的4次迭代，均是根据用户需求变化做出的改变。它所呈现出的3大不同之处，也正是海尔智家下一步战略布局的核心。

　　首先，全面数字化升级的4.0体验中心，将成为三翼鸟全国渠道复制、推广的标杆。在徐萌看来，随着用户对线上线下一体化服务需求持续增加，数字化转型将成为重中之重。

　　而此次，海尔三翼鸟广州体验中心001号店在海尔智家全链路、全流程数字化运营体系赋能下，真正实现了集交易、交付、交互于一体，为用户提供全流程一站式、线上线下一体化的智慧家定制体验。

　　对用户来说，数字化升级让“设计一个智慧家”变得更简单。该店打破了传统门店物理空间的限制，用户既可以在家用手机线上选品、设计、体验，也可以随时预约线下实际感受无限变化的定制场景方案，24小时沟通想法。

　　同时，数字化升级也让“建设一个智慧家”变得更便捷。借助数字化工具，门店可完全按照用户需求实现全屋方案量身定制，为用户提供实装效果的虚拟演示。后续包括出图、下单、送装、售后等服务都由一个经理一站全包，项目全流程可视化、可追踪，实现360度全生命周期服务，开启全新的交互无盲点、价值无终点的数字化新体验。

　　用徐萌的话说就是“从找到用户、说服用户、感动用户到留住用户，全流程都实现了数字化的融合。”而这也印证了海尔智家这些年来坚定数字化转型的前瞻性——只有数字化转型才能带来最高的企业效率、最佳的用户体验。

　　其次，三翼鸟4.0体验中心将成为高端、场景融合打造最佳体验的样板。如徐萌所言：“这家店集智慧能力、场景方案和沉浸式体验于一体，带来的不仅是智慧家庭的迭代，更是智慧生活的升级。”

　　因为如今消费者需要的体验，不是单纯的家电功能、不是简单地互联互通，而是高端化、场景化、一站式的整个生活的智慧升级。而这也是海尔智家推动高端品牌“卡萨帝”加速融入场景品牌三翼鸟的原因所在。

　　步入店内，你看到的再也不是传统门店一排排、一列列的家电单品展示，而是以智慧厨房、智慧卧室、智慧客厅为“单位”，依照真实生活场景布局的智慧生活空间：坐在沙发上，客厅空调可随时监测空气质量，实时平衡空气湿度、温度、净度；厨房冰箱会自动推荐健康菜谱，还能联动智能烤箱实现一键烘烤披萨、牛排；洗完澡走出浴室，热水器会自动感知并将室内空调温度调高，防止用户感冒……

　　徐萌表示，三翼鸟4.0体验中心融入了三翼鸟最核心的“1+3+5+N”全屋全场景定制方案，以1个智家大脑为依托，让家更主动更智慧，为用户提供用水、空气、智能3大全屋方案，以及包含卧室、厨房等5大智慧场景在内的全屋N种自由定制服务，打造“所见即所得，体验即所享”的智慧无忧体验。

　　实际上，基于对用户需求的理解和自身能力的提升，三翼鸟这些年一直在持续升级用户的智慧体验。目前，三翼鸟已具备2000+智慧技能、400+智慧场景方案、包含了1000+生活场景。这也意味着，每个人都能通过三翼鸟随心定制、100%还原理想中的智慧生活。

　　最后，则是该店基于开放生态合作模式，实现生态融合共创、共赢、共享，以“一站到位、一次就好”的服务，覆盖了用户“智慧家电、智慧家庭、智慧生活”的各类需求，让海尔智家的极致体验和极致服务得以无限延展。

　　徐萌将此次三翼鸟广州体验中心001号店形容为“智慧生活聚能环”，其融入了包括家装、家生活、家居等各领域上千家本地生态伙伴，围绕用户衣、食、住、娱需求打造了最领先的智慧生活体验，共同为华南地区用户提供定制化智慧生活服务方案，实现共创共赢。

　　他强调，这里的融合不仅仅是“把店开到一起”的拼凑式产业融合，而是真正基于“用户思维”进行的场景融合、服务融合、空间融合、生活融合。用户可以在浴室中定制多品牌卫浴、在阳台上配套健身器、在厨房里打造能让冰箱无缝嵌入的高级橱柜，通过“一个三翼鸟”实现“千种想法、万种服务的一次实现”。

　　也正是这种融合，用户才能真正获得高品质的美好智慧生活，行业才能走上高质量发展新通道。

　　从品牌发展的角度来看，场景品牌三翼鸟与高端品牌“卡萨帝”之间有诸多相似之处。在被问及三翼鸟能否复刻“卡萨帝”的巨大成功时，徐萌信心十足：“三翼鸟一定是下一个能够引领消费变革的场景品牌。因为我们眼里始终只有用户。”

　　这份信心，源于三翼鸟正牢牢抓住未来消费主力人群。徐萌讲到，新生代消费者的观念和习惯与上一代截然不同，他们的时间很值钱，所以更关注“一站到位、一次就好”的购物体验，而这恰合了三翼鸟的差异化优势——“一站式定制智慧家”服务。随着服务能力不断升级、用户体验持续迭代，三翼鸟在用户口碑、市场竞争力方面构筑的护城河也在越挖越深。

　　并且徐萌相信，三翼鸟的成功会比“卡萨帝”来得更快。作为2020年才诞生的行业新物种，三翼鸟不仅有着场景赛道的先发优势，还有“卡萨帝”的加持、品牌的赋能，以及过去3年人们对于美好生活的需求驱动。对当代消费者而言，这样一个美好生活的定制品牌、智慧场景的提供者，无疑有着巨大的吸引力。在这个维度上，三翼鸟未来对于海尔智家市值的贡献意义、市场的拉动作用或将超越“卡萨帝”。

　　“一切用户和时代所需要的，三翼鸟都已经提前做好了准备。当需求爆发的时候，我们早已经等候在这里。”徐萌表示，海尔智家和三翼鸟一直都在做难而正确的事情，这件事情在任何时候都不会动摇，那就是“满足用户，离用户更近一些”。

　　如此看来，基于数字升级、智慧体验、生态融合诞生而来的三翼鸟4.0体验中心不仅仅是一家店，更是海尔智家三级品牌战略落地、智慧家庭全球引领进程中的一个里程碑。

　　“三翼鸟是智慧家庭战略的核心，更是海尔智家的未来。”徐萌透露，三翼鸟今年将累计布局3300+智慧生活体验中心，持续推动“卡萨帝”全面融入三翼鸟，不断开拓跨界生态合作的宽度和广度，在新的一年延续引领、加速铺开，让千人千面的定制智慧生活飞入千家万户。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行公布2023年首批罚单 3家机构合计被罚超3500万元
　　人民网北京2月13日电 （记者罗知之）近日，人民银行网站披露了今年首批行政处罚信息，共15张罚单，涉及江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构，合计被罚款超3500万元。 人民银行官网截图 公示显示，江苏银行存在9项违法行为，分别是：违反账户管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。…
坚决落实“四个最严”要求 四部门发文护航春季校园食品安全
　　人民网北京2月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局联合教育部、国家卫生健康委、公安部印发《关于做好2023年春季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地有关部门保障春季学校食品安全。 《通知》要求，要坚决落实食品安全“四个最严”要求，压紧压实属地监管责任，落实校外供餐单位和学校食品安全主体责任，督促校外供餐单位和学校食堂依法配备食品安全总监和食品安全员。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部