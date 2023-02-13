原标题：首钢基金深度链接产业生态 推动实体经济高质量发展

金融是产业的血脉，产业是金融的基础。党的十八届三中全会开启了新一轮国资国企改革，推动国资监管方式由“管资产”向“管资本”过渡，中央及地方国有资本投资运营迈出实质性步伐。党的二十大报告强调，“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。

首钢基金自诞生起便承载了这样的时代愿景和使命。2014年，为更好的促进京津冀协同发展及推动首都产业转型升级，北京市政府与首钢集团共同设立北京京冀协同发展产业投资基金（以下简称“京冀基金”），总规模达200亿元，设立北京首钢基金有限公司专门负责管理京冀基金的运作管理。

多年来，首钢基金始终坚守初心，以服务实体产业为根本宗旨，成为连接资本和实体经济的“纽带”和“引擎”，将金融与产业发展相结合，促进产业链结构的完善，服务实体经济。

围绕投资主业，推进首都产业培育与高质量发展

首钢基金总裁张建勋介绍，经过多年的实践探索与积累，首钢基金逐渐形成了“低频、大额、不赋能不投资”的理念，以京冀基金为抓手，通过直投及母基金投资等，打造出独特的价值链与生态圈，在产业整合及运营方面，在停车、医疗、城市空间等领域，形成了投资并购、资产运营、价值提升的循环模式，助力产业升级。

在“深耕+多元化”逻辑背后，是首钢基金围绕着“产业和金融资本力”，在“推动健康中国建设”“提升创新体系整体效能”“城市更新”等方面发挥地方国资基金的引领作用和示范效应。

由首钢基金联合中国人寿发起设立的首颐医疗是“实施健康中国战略”到“推进健康中国建设”的参与者、建设者和见证者。它有序规范地推进首钢集团体系内医疗机构重组改制，通过专业化、集团化管理，助力医疗服务供给侧结构性调整，改善社会医疗服务水平。如今走过6个春秋的首颐医疗已发展成为覆盖3省5市的医疗集团，每年帮助超10万患者重获健康。其下属的北京大学首钢医院作为石景山区的区域医疗中心，一直致力于提升区域内医疗救护水平和精神卫生服务能力，为石景山区居民健康保驾护航。

历经十年跨越式发展的创业公社如今已成为创新企业成长的摇篮。自成立以来始终着眼产业发展和城市更新前沿，聚焦“资本+运营”的产业化、生态化培育模式，为企业提供办公空间、全生命周期咨询、产业供应链生态管理等专业服务。目前运营面积近百万平米，服务企业1.8万余家，在京孵化器的入驻企业超过3000家，是北京最大创业孵化器，已成为创新创业的沃土，为北京市产业培育及经济发展提供后劲。

聚焦新兴产业，推动区域产业发展“链条化”

首钢基金作为“基金+基地+产业”模式的坚定践行者，通过子基金+直投模式，放大京冀基金投资效能，撬动社会各方资本和资源，主导或助力打造产业基地，使得这些生产要素在特定的区域中流动，打通产业的上下游，打造创新链和产业链，实现从金融到实体产业和载体的有效串联，实现财务投资收益、区域建设与产业发展的相互促进与实现。

这其中，以首钢基金战略投资的理想汽车所代表的新能源产业在“提高全要素生产率”“提升产业链供应链韧性和安全水平”上开创了新发展格局：在投资理想汽车之前，首钢基金深度链接集团产业生态，成功投资了首程控股、北汽蓝谷、福田汽车、瓜子二手车等优质项目。在理想汽车之后，首钢基金的投资布局则延伸到毫末智行、地平线、芯来科技等自动驾驶领域。由此，首钢基金完成了新能源汽车及出行领域从上游原材料、芯片、整车到停车、二手车买卖等汽车后市场的全产业链布局。

2021年，首钢基金协助在投项目理想汽车将绿色智能工厂落户顺义区，助力顺义区形成汽车产业链的智能设计、智能制造、智能产品等一系列智能制造体系，助力顺义区新能源智能汽车产业链高效融合发展。

“北京科幻基金”是首钢基金布局下一个划时代的信息技术产业集群的又一重大手笔。作为全国首支科幻产业股权基金，它的出现填补了北京市科幻产业投融资领域的一项空白，标志着科幻产业发展进入了快车道，为区域产业转型和科技创新插上“想象力”的翅膀，成为领跑数字经济未来的“新动力”。

首钢基金总裁张建勋提到，为更好推动首都产业长期可持续高质量发展，首钢基金成立了服务首都产业发展中心，围绕首都各区实际情况，协同各业务板块资源和能力，为首都城市发展做出贡献。目前通州分公司已落地绿色发展基金，为北京市基础设施公募REITs全产业链聚集发展提供样板。

以金融引擎加速产业落地首都

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，首钢基金新征程的大幕也已经拉开，未来，首钢基金将继续发挥金融纽带作用，构建全资源生态体系，增强产业发展“粘性”，引导创新链、产业链在北京市及周边地区布局，推动产业及运营主体在北京市落地，促进北京市产业生态的不断完善优化，为首都经济社会发展贡献力量。

具体而言，首钢基金将继续深化与北京市各区合作，放大财政资金杠杆效应，撬动社会资本，聚焦停车、医疗等公共服务领域和新能源、供应链科技金融等创新产业，在引进、培育企业，健全完善高精尖产业体系方面，加大力度引进专精特新和潜在独角兽企业，加速引导高精尖要素落户。

同时，首钢基金将基金、一级市场联动等多种融资方式有机结合，拓宽境内外融资渠道，为企业做强做优做大持续赋能。

首钢基金还将利用“基金+基地+产业”模式助力城市复兴新地标的产业复兴、活力复兴，吸引数字创意、航天军工、人工智能、无人驾驶等新兴产业和国际知名企业聚集加速打造城市更新标杆工程。

在全资源生态体系建设方面，一方面以“首钢基金创新创优创业中心”为载体，与以石景山区政府、清华大学、亿万学院等为代表的机构、组织建立“空间承载-活动引流-服务输出-资源落位”的共赢生态模式，持续为首钢园区孵化和引入企业流量，促进商业转化，推动生态体系建设，另一方面依托旗下参加学院、产业研究院从企业赋能服务入手，在横向和纵向同时发力，横向上通过组织管理课程提升企业的核心竞争力，纵向上洞察和探索产业发展的趋势，形成高精尖资源粘合聚集。

可以预见的是，随着“高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，首钢基金作为大型产业投资控股平台，已步入高质量发展新征程。如何加快构建行业新发展格局，提升行业整体的发展内涵，在国家推进高质量发展、实现14亿人中国式现代化的伟大进程中，努力承担更多责任、发挥更大作用，是首钢基金新的时代课题。

(责编：董童、李源)

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