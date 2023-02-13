人民网北京2月13日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，近日，海南省精细化工项目二期工程、中国海油首套丙烯腈装置20万吨/年丙烯腈装置顺利投料，成功产出合格丙烯腈产品，标志着丙烯腈项目实现一次开车成功。

据介绍，海南精细化工二期工程丙烯腈系列装置项目是中国海油延伸东方临港产业园区油气化工产业、向精细化工产业转型升级的重点项目。该项目共建设20万吨/年丙烯腈装置、7万吨/年MMA（甲基丙烯酸甲酯）装置、21.4万吨/年SAR（废酸回收）装置及配套设施，采用世界先进的丙烯氨氧化法制丙烯腈技术，安全、节能、环保，全面达产后预计实现产值约25亿元/年。

业内人士表示，丙烯腈是三大合成材料（塑料、合成橡胶、合成纤维）的重要原料，应用广泛。作为海南精细化工二期项目，该项目可以利用海南现有的乙烯产品深加工，进一步延伸产业链，也有利于就地消纳东方工业园区企业生产的丙烯、甲醇和氨，加速园区形成物料互供、产业协同耦合的良好格局，有利于石化新材料产业的延链强链，提高产业附加值。

“该项目建成投产后，未来将发挥东方工业园区政策优势、资源优势、区位优势，逐步打造油气协同、绿色低碳产业集群。”中国海油旗下中海化学有关部门负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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