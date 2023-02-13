人民网北京2月13日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，2月12日，千万吨级炼化一体化项目——中国石油广东石化炼化一体化项目（以下简称广东石化项目）的120万吨/年乙烯装置投料试车成功，这标志着广东石化打通炼化一体化项目全流程，进入全面试产阶段。

广东石化项目年产120万吨乙烯装置。吴松深摄

记者了解到，广东石化项目位于广东省揭阳市，可全部加工劣质重油，被列为广东省制造业“十四五”规划重点支持的四大油气炼化基地之一。该项目应用国内外先进工艺技术，产品结构可实现“宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯”，每年可加工原油2000万吨，生产乙烯产品120万吨、芳烃产品260万吨。

广东石化项目炼油区。吴松深摄

据中国石油广东石化有关部门负责人介绍，作为中国石油一次性投资规模最大的炼化一体化项目，广东石化项目于2018年全面启动建设，2022年10月26日，1000万吨常减压装置一次开工成功，为后续装置开工进行备料，广东石化项目拉开了试产大幕。

从常减压装置II完成首次开工备料任务并产出合格产品，到全密度聚乙烯装置一线挤压机机组产出合格树脂颗粒；从石油焦制氢联合装置顺利产出合格氢气，到300万吨/年延迟焦化装置I顺利产出第一塔焦炭，再到全球单套生产能力最大的芳烃联合装置产出合格对二甲苯产品……全项目各装置试产速度不断加快。

广东石化30万吨原油码头。吴松深摄

据介绍，此次生产出产品的120万吨/年乙烯装置，配置了国内单台最大规模20万吨/年裂解炉、沈鼓集团国产三大机组，是目前国内自主技术最大规模国产化乙烯装置。其中运用的“乙烯裂解炉高效节能技术”，增加超高压蒸汽产量20%，裂解炉热效率达95%。

“广东石化项目投产后，仅在华南地区每年就可增加250万吨合成树脂产品供应，将进一步满足粤港澳大湾区，特别是珠三角地区家电、电子、玩具等产业需求。”该负责人表示，项目还将带动完善粤东地区石化产业链，助力当地加快建设万亿级绿色石化产业基地。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经