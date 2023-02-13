原标题：湖南促就业释放2.3万岗位 新消费领域招聘岗位需求大

年后经济回暖，企业用工需求加大。由湖南省人社厅、共青团湖南省委、长沙市人民政府指导和支持，长沙市人社局、天心区人民政府联合主办的2023“春风行动”暨促进大学生就业“金桥行动”长沙新消费人力资源专场活动在长沙启动。活动发挥桥梁纽带作用，积极搭建学生与社会、学校与企业、学生与岗位的桥梁，提供岗位信息，组织招聘活动，为学生寻找合适岗位，为企业推荐优秀人才。团省委与省内各高校联动，确保今年湖南省共青团帮助1万名以上大学生就业。

活动现场200余家企业提供了23000多个就业岗位。

湖南省内多家新消费领域代表企业吸引不少求职者目光，活动现场特别设置了企业招聘区和直播带岗区。多家企业人事专员通过线上直播带岗的方式为不能来到现场的求职者介绍岗位需求与答疑解惑。(总台记者 唐石莹)

(责编：曹淼、李源)

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