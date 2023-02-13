本报记者 李心萍

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目前，春风行动正在各地火热开展。招聘形势好，已举办各类招聘会超2万场，发布就业岗位超1300万个；招聘形式多，直播招聘、视频推介，入户动员、进村送岗，就业夜市、技能指导……拉近与劳动者距离，提升供需匹配效率；招聘诚意足，涨薪酬、提待遇、给补助……各类保障政策持续优化，吸引人才、留住人才。

新春招工有多拼？

招聘会开到列车上。“火车还没到站，工作已经找好。”2月6日，在K210次列车上，乘客孙光伟收获了来自浙江万马股份有限公司的工作机会。

人才夜市闪亮登场。江苏邳州市将夜间经济和求职招聘结合，让招聘者像“摆地摊”一样亮出岗位，求职者像“逛夜市”一样寻找工作，真正让居民在家门口实现就业择业愿望。

春回大地，生机盎然。眼下，2023年春风行动暨就业援助月活动正在各地火热开展。人社部最新数据显示，全国已累计举办各类招聘活动超2万场，发布岗位超1300万个。

招工旺、求职旺——

招聘市场挺火爆

“太火爆了，远超预期。”2月3日，北京昌平区举办了节后首场招聘会，昌平区人力社保局局长齐俊国说，信息一发出，企业纷纷点击申请，招聘展位“秒光”。

成功抢到展位名额，北汽福田汽车股份有限公司招聘主管张雨辰说运气不错：“今年公司要扩大业务，急需底盘工程师、燃料电池工程师、电子电器工程师等各类人才，总需求达70人。”

“没想到需求这么旺。”作为一名工作16年的资深就业服务员，江苏南京兴隆街道劳保所所长厉敏感慨，辖区年后第一场招聘会就来了50多家企业，提供了250多个岗位，“完全超乎想象”。

眼下，厉敏正忙着为辖区内的金盛国际家居城定制专场招聘会。家居城内46家商铺，释放200多个岗位需求，再加上金盛集团本身的人才需求。“又是一场诚意满满的招聘会。”厉敏说。

有的企业，立足当地招兵买马；一些用工大户企业，更是翻越山海，跨省招人。

“订单旺盛，用工需求大。”美的集团招聘经理秦春荣说，美的报名参加了广东中山人社局举办的多个跨省招聘团，“仅贵州六盘水的招聘会，就带来300多人次的用工需求。”

普工需求大，技工需求更旺。秦春荣介绍，接下来，美的还将跟随人社部门赴广西、湖南等地举办职业和技工院校校招活动，为企业招揽储备干部，搭建校企合作平台。

企业忙招人，求职者热情也高。

就在北京昌平区首场招聘会现场，开场不到半小时，会场内已是人山人海，各展位前都排起了长队。

刚从山东菏泽回到北京，张福光就拉着行李来到招聘会现场。他已经在北京做了28年厨师，年前辞工回家，如今准备找份新工作，“还是现场招聘会热闹，来一次可以转到几十个乃至上百个岗位”。当天，在招聘会现场，有956人达成就业意向。

招工旺、求职旺，招聘市场暖意浓。智联招聘大数据显示，节后首周，有71.9%的企业信心明显提升，求职人数同比增长19.1%，劳动力市场持续回暖。

招聘火热，用工有保障。国家统计局发布的最新调查显示，1月份大、中、小型企业中反映劳动力供应不足的比重均低于11%，较上月明显下降，员工短缺制约生产的情况有所缓解。

开夜市、上直播——

招聘形式更多样

求职招聘，关键在于提升供需匹配效率，把合适的岗位送到合适的劳动者身边。

上线直播招聘，视频化推介，助力化解普工“招工难”。

在快聘频道上线10场直播，累计收到7000多份简历，vivo蓝领招聘负责人刘宁馨对直播招聘的成效很满意，“今年，我们预计将在全国范围内滚动招聘超万名工人，直播招聘将成为重要渠道。”

刘宁馨介绍，直播招聘让企业可以更便捷地触达全国各地的劳动者，消除信息壁垒。同时，视频面对面的方式不仅拉近了企业与劳动者的距离，还有助于介绍企业、厂区具体情况。

中国新就业形态研究中心发布的《中国蓝领群体就业研究报告》显示，“熟人推荐”和“短视频/直播平台”是当前蓝领最主要的求职方式。其中蓝领劳动者通过“短视频/直播平台”求职的比例相比一两年前增幅达12.4%。

小分队入户动员，直通车进村送岗，农民工就业工作更细致。

云南怒江傈僳族自治州，选派500名干部，组成24支劳动力转移就业工作小分队，进村寨进社区，开展入户摸底、了解技能水平、对接企业需求，让群众外出务工更便捷。今年，怒江州计划完成劳动力转移就业20余万人，其中，到省外务工4.5万人，让脱贫群众生活有保障。

江西鹰潭市，上线“农民工地图”，变“人找岗位”为“岗位找人”。通过摸排企业需求，对照“农民工地图”提示的对应工种分布，“点对点”送工入企。截至目前，已帮扶834名返乡农民工顺利就业。

安徽池州市，就业服务“直通车”开进园区，组织达成就业意向人员前往园区企业参观，帮助求职者进行面试、体检、办理上岗等“点对点、一站式”服务工作。

开发就业夜市，提供技能培训，招聘服务质量上台阶。

用夜市“烟火气”，为就业服务“聚人气”。新春以来，不少“招聘夜市”“人才夜市”闪亮登场。

2月4日，福建漳州，新春首场“就业夜市”，引来27万人次“围观”；2月5日，浙江金华市，17个“招聘夜市”同时开市……

夜市，一听就接地气。时间灵活，劳动者可以利用晚上休息时间，挑选自己心仪的工作；模式新颖，氛围轻松，能够缓解找工作的紧张感。“在充满烟火气的夜市中轻松惬意找工作，体验很不错。”金华市白龙桥镇居民陈静说。

不仅如此，不少招聘会不再简单地发布信息，还叠加了就业指导、技能培训等多种服务。

在青海格尔木市就业服务局局长周华眼中，技能培训是帮助提升劳动者能力、谋新路的重要抓手。每一场招聘会，她都会同时布置相关展位，推介培训计划。

眼下，开年第一期50人叉车驾驶员线下培训班已经招满。接下来，还有维修电工、锅炉工、美甲、装饰装修、健康管理等培训工种。

线上线下同步，城里村里一起，白天夜班延续，招聘方式更多样，全力提升供需匹配效率，助力就业大盘稳定。

岗位多、薪酬涨——

新兴产业磁力强

提供万元生活补贴、求职免费住宿、人才储备补助、创业担保贷款……在福建福州春季高校毕业生大型招聘会上，为吸引人才来榕，福州拿出了满满诚意。

“不断线”访企拓岗，搭建沟通对接平台。日前，四川成都新都区抓住高校寒假“窗口期”，组织了2023届高校毕业生代表走进企业实地参观学习，“沉浸式”体验企业的用工环境及工作内容。

今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高，高校毕业生是就业工作的重中之重。目前，各地区的春招工作已陆续启动。

智联招聘执行副总裁李强分析，大数据显示，今年求职的毕业生中，硕士、本科、大专学历分别占24%、63%、13%。与去年同期相比，硕士比例提升4个百分点，大专比例减少4个百分点，整体学历水平提升。

其次，从专业看，本科生中，管理学、工学的占比最高，分别为39%、30%，与去年同期相比，管理学减少2个百分点，工学增加4个百分点，与当前市场需求更加靠近。

“我们预计，随着就业市场的回暖，高校毕业生就业情况有望好转。”李强说。

观察招聘市场，以新能源、集成电路等为代表的新兴产业发展迅猛，带动相关岗位需求上涨，成为吸纳高校毕业生就业的重要领域。

以北汽福田为例，张雨辰介绍，公司招聘的70多名工程师，1/3面向今年的应届毕业生，一部分面向工作一两年的往届生，其余的则倾向于有10年以上工作经验的社会人才。

智联招聘大数据显示，新能源、电气、电力行业招聘职位数同比增长21.6%，在所有行业中排名第二；电子技术、半导体、集成电路行业平均招聘薪酬达到14042元/月，排名第一。

人社部有关负责人介绍，接下来，人社部门还将推动公共就业服务进校园、实施百万就业见习岗位募集计划、实施青年专项技能培训计划等活动，助力高校毕业生就业。

春光无限好，奋进正当时。

新一年，做好12个社区、9.5万名居民的就业服务工作，厉敏信心更足，“岗位多起来，我们就能保证为有就业意愿的失业人员匹配合适岗位。”

新一年，做好重点企业用工保障，周华踌躇满志，“我们成立的工作专班，全力助力企业稳岗拓岗，让富民与兴企形成良性循环。”

当下，全国上下正在共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。无论是企业还是劳动者，只要抓住机遇、积极作为，定能不断为中国经济添薪续力。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 12 版）

(责编：曹淼、李源)

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