原标题：确保今年城镇新增就业60万人以上

2月10日，重庆市人力社保工作会议召开，为今年人社工作划出重点。重庆日报记者从会上了解到，要确保2023年全年城镇新增就业60万人以上；全年引进人才6万名、博士后千名以上。

深化成渝“双核”人社合作

享更多“同城待遇”

过去一年，川渝两地在人社方面的合作愈发紧密，40项“川渝通办”事项高效运行，全年互办业务48万件，共享共用成渝地区近4万名专家资源。

今年，重庆人社将如何助力成渝地区双城经济圈建设这个市委“一号工程”？

“我们将深化成渝‘双核’人社合作，出台人社领域支持广安融入重庆都市圈政策措施。”市人社局相关负责人介绍，同时还将加快共建人社西部数据实验室、高质量就业先行区、“巴蜀工匠”协同培养融合区；打造一批川渝毗邻地区人力资源服务产业园、博士后科研站。

在公共服务方面，川渝两地人社部门将协同推进社保卡“一卡通”立法，制定川渝“一卡通”应用目录清单，打造“一卡通游”“一卡通行”等亮点项目。

“我们将深化人社领域基本公共服务标准化区域协同工作，不断拓展川渝人社‘跨省通办’和便捷生活行动，推动更多‘同城待遇’在人社领域落地生根。”该负责人说。

培育壮大夜市经济和零工市场

全年城镇新增就业60万人以上

2022年，全市城镇新增就业70.7万人，完成全年目标的117.8%，今年的就业工作又有哪些新目标？

“我们将强化就业优先政策，稳住就业存量。”该负责人介绍，我市将实施“渝创渝新”创业扶持工程，发放创业担保贷款30亿元，推广建设1000个“暖心驿站”，培育壮大夜市经济和零工市场，大力鼓励支持自主创业和灵活就业。

抓实重点群体就业质量跟踪，确保高校毕业生年底就业率不低于90%，农民工、困难人员等重点群体就业稳定；充分发挥2.6万名劳务经纪人、职业指导师、创业导师队伍的作用，促进供需精准匹配。

此外，我市还将实施“巴渝工匠”终身职业技能培训工程，对接重点产业用工需求和重点群体培训需求，发布急需紧缺职业（工种）目录，全年开展补贴性职业技能培训20万人次以上，进一步缓解结构性就业矛盾。

该负责人透露，通过这些举措，确保2023年全年城镇新增就业60万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

全年引进人才6万名

博士后千名以上

今年，重庆将围绕打造具有全国影响力的科技创新基地，推动城市、人才、产业同向而行；继续实施重庆英才计划，出台重庆英才集聚专项，紧扣全市33条重点产业链和“满天星”等行动计划，布局人才链，并鼓励区县、行业叠加人才优惠政策，形成分层分类的人才政策聚合效应。

同时，迭代升级博士后创新发展支持措施，探索设立博士后国际港、博士后创新创业成果云平台；拓展海外人才服务站，全年引进人才6万名、博士后千名以上，引育万名卓越工程师，新增20万名“巴渝工匠”。

如何在“选才用才”上拓展突围？对此，市人社局相关负责人介绍，我市将分类分区优化招聘政策，优化事业单位人才队伍结构，推动事业单位人事管理信息系统全覆盖；提质推进千名高层次科研人员顶岗培养，新增选派300名高层次科研人员。

适时提高退休人员基本养老金水平

据介绍，今年，我市将持续完善城乡居民养老保险缴费档次标准和缴费补贴动态调整机制，鼓励群众多缴多得、长缴多得，引导更多群众参加企业职工基本养老保险，不断优化参保结构，高质量实现社会保险法定人员全覆盖，确保基本养老保险参保率巩固在97%以上。

在待遇保障上促增长。适时提高退休人员基本养老金水平，推动提高城乡居民养老保险待遇水平，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

此外，2023年，我市还将加快启动第二批区县“15+5”（城区步行15分钟、乡村辐射5公里）人社便民服务圈建设，深入推进服务事项集成办理、就地办理。率先推进外籍高精尖缺人才认定试点，出台第二批126项境外职业资格证书认可清单，探索建立我市境外职业资格比照认定职称目录，不断提升国际人才流动便利度。

(责编：曹淼、李源)

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