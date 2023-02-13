原标题：通州今年推送至少10万个岗位

“家门口的工作！汽车销售公司11岗招聘20人，有意者速报名。”“快递公司3岗诚招50人，初中学历可报。”“简历模板大公开！有哪些注意事项？”……每年正月都是招聘的高峰期。北京市通州区人力资源和社会保障局官方微信公众号“通州就业服务”开足马力，每天至少发布3篇招聘信息和就业指导，春节假期也不停更。

通州区人力资源公共服务中心主任赵海和介绍，今年通州区将采集空岗信息4万个以上，通过线上线下招聘会、直播带岗等形式向就业者推送不少于10万个岗位，在创业大赛活动、人力资源产业园合作共建等方面，持续与河北廊坊“北三县”协同发展。

线上线下招聘会“供需两旺”

正月十一这天，新华街道办事处门前的小广场一大早就人头攒动，很是热闹。这是要办啥活动？清早锻炼的居民们凑上前一看，原来是场招聘会，人力资源服务、精密仪器、酒店餐饮、保险、物业等15家企业到场参会，提供74类就业岗位。

“之前因为疫情原因，招聘活动大多以线上方式进行，线下活动比较少。本市全面恢复举办现场招聘会之后，城市副中心积极响应，这是今年首场。”通州区人力资源公共服务中心副主任马旭涛说，“别看规模不大，但是来应聘的求职者可不少，市场复苏明显。”

40多岁的河南人李亚萍，已经在北京从事家政服务业5年了，前一天夜里才下火车的她，当天一早就赶来参加招聘会。“今年想到物业公司谋一份保洁员的差事，收入更有保障。”李亚萍说，疫情这几年，现场招聘减少，很多时候都是靠着老乡关系介绍工作，远不如招聘会这种面对面沟通来得直接，“有啥不明白的，咱当面就能问清楚。”转了半小时，她就找到了心仪的工作。

马旭涛说，通州区已正式启动2023年“春风行动暨就业援助月”专项活动，活动将持续到3月份，全区各级公共就业服务机构将陆续举办各类招聘活动。除了线下招聘会，通州区人力资源和社会保障局还通过“通州就业服务”公众号推送招聘信息和就业指导，求职者不仅能在线投递简历，还能查阅保险、档案、失业等方面的政策解读。

用人单位实现“零费用”揽才

“新的生产线即将建成，现在我们急需招聘400多名研发人员和产业工人，最好放完假就能来一批参加培训。”春节前夕，通州区人力资源公共服务中心工作人员杨兰接到了甘李药业人力资源部经理杜金的电话。

“您放心，我们有人才库！”撂下电话，杨兰马上通过“百姓就业”和“通州就业服务”平台发布招聘信息，同时向多所高校的毕业生以及辖区内符合条件的人员精准推送，还利用“通武廊”“通宝唐”“通州-北三县”区域协同机制，实现岗位信息共享。

“应聘电话就几乎没断过，春节假期都没影响招人！效果真的超乎了预期。”杜金说，这次“零费用”招聘的经历，让公司上下都很满意，现在已经有100多人进入了培训阶段。

为什么有这么高的招聘效率？杨兰说，助力城市副中心高质量发展，通州区人力资源和社会保障局对辖区企业用工需求响应、招聘信息发布、就业服务跟进实行“三快”服务，全力以赴打好助企纾困的“组合拳”，帮助企业减少运营成本，按下高速发展“快进键”。

将与北三县共同举办创业大赛

在近日举行的通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展现场工作会上，市发改委相关负责人表示，本市将继续把加快建设一体化高质量发展示范区作为纵深推进京津冀协同发展的重大机遇，充分发挥城市副中心示范引领作用，与河北方面形成更加紧密的推进机制，确保示范区开好局、起好步，更好支撑现代化首都都市圈建设。

在人才服务方面，通州区今年将继续强化与廊坊“北三县”对接，在现场招聘会组织筹备、共同举办创业大赛、人力资源产业园合作共建等5个方面深度融合，突出城市副中心的辐射带动作用，推动形成协同联动的公共服务体系，提升区域整体公共服务质量。

赵海和说，在通州区与武清、廊坊高技能人才交流合作方面，通州区将落实《通武廊三地高技能领域人才战略合作协议》，以三地高技能领域人才互联、互认、互享为目标，促进京津冀地区交流合作及优化配置，不仅要让人才自由流动，还要实现人才层次互认、人才政策共享。（记者 陈强 通讯员 冯洋）

(责编：曹淼、李源)

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