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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

佳能小泽秀树：中国的营商环境在国际上处领先地位

人民网记者 杨曦
2023年02月14日13:40 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

人民网：去年年底，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

小泽秀树：去年12月召开的中央经济工作会提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，释放出了把发展放在首要任务，提振各界信心的强力信号。从这一信号中我们看到，中国已做好一切恢复如常的准备。同时，刚过去的春节消费潮也显示出了中国经济的强大韧性和活力，预计今年包括旅游业在内的诸多消费市场将会出现可观的复苏。

数十年来，在改革开放政策和社会各界的共同努力下，尽管经受了各种挑战，但中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有变，并取得了长期、高质量的发展。我出任佳能（中国）董事长19年来，目睹了中国市场在方方面面发生的巨大变化，尤其自2001年中国加入世贸组织以来，中国市场的开放有了进一步的迅猛发展。以此为契机，外资不断地涌入中国，作为其中一份子，佳能对于中国市场的投资累计超过1000亿日元。2023年，佳能继续对中国经济充满信心，相信中国经济能够继续实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？企业是否有计划进一步加大对中国市场的投入？

小泽秀树：多个国际机构上调了今年中国经济增长预期，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。从短期看，2023年中国经济整体好转具备有利条件：一是随着疫情防控措施不断优化，场景式消费、接触性消费等将较快恢复增长，消费将持续恢复；二是基础设施投资和制造业投资将继续保持较快增长；三是2022年以来实施的一系列政策效应持续显现，稳增长稳就业稳物价的政策将进一步促进经济恢复发展。从长期看，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。

中国对于佳能来说是最重要的市场之一，佳能对于中国市场充满信心，因此我们制定了到2035年佳能（中国）成为集团销售NO.1的这个目标。我们也相信政府能够为外资企业创造更好的营商环境.营商环境更好了，我们自然会在中国建立起来从研发、生产到销售的更完整的链条，投资力度也会随之加大。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？您所负责的企业将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

小泽秀树：近两年来，中国的新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算、5G通信等前沿技术研发与产业化应用成为新的消费增长点，培育了一批战略性新兴产业，塑造了产业新优势与增长新动能。

未来，佳能将会努力开拓更多的新业务、新领域，如元宇宙、MR、VR、智慧办公、直播解决方案等。以创新为先导开拓更多适合中国市场的业务，继续发挥传统产业稳经济大盘的“压舱石”作用，加快推动制造业数字化、智能化、绿色化转型，提高产品质量档次和产业价值链水平。

人民网：您如何预判2023年世界经济形势？中国经济将受到哪些影响？

小泽秀树：过去3年中，国际环境风高浪急，国际局势复杂多变，新冠疫情反复延宕，多重因素叠加给中国经济发展带来了冲击影响，虽面临诸多不确定性，中国经济总量在2020-2022年间依然实现了稳步提升。

国际货币基金组织（IMF）在《世界经济展望报告》报告中将2023年中国经济增长预期上调至5.2%。这一背景下，中国经济会继续取得良好的发展，佳能对此充满信心和期待。但同时，我们也意识到还是处在一个充满易变性、不确定性、复杂性和模糊性的时代。在这样的时代里，尽管威胁全球经济增长的风险已有所缓解，但考虑到国际形势依旧复杂多变，阻碍经济发展的因素仍然不容忽视。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受，有何进一步的期待与建议？

小泽秀树：中国的营商环境在国际上处于领先地位。中国公平、公正、开放、便利的营商环境，为包括佳能在内的各企业提供了优渥的生存发展土壤；国际企业可以平等地进入中国市场、参与公平竞争；中国对待对内外资企业一视同仁，一直在不断推动外资外贸稳定发展，不断提高政务服务质量效率，这些都让佳能对中国市场充满信心。

未来，我们期待中国政府能够继续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，进一步扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度，加大知识产权和外商投资合法权益保护力度，提高外商投资自由化便利化水平，为外资企业提供更多与政府及各行各业的交流机会，为外商来华从事贸易投资洽谈提供更多便利。相信如此能够吸引更多高技术含量的增量外资项目落地。 

(责编：杨曦、章斐然)
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