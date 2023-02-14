人民网记者 杨曦

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

去年年底，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

张轶昊：中央经济工作会议把稳增长置于更突出的位置，并强调“稳中求进”，“着力推动高质量发展”。我们所处的医疗大健康行业正在加速高质量发展进程，因此着力稳预期、强信心就显得尤为重要。

GE医疗与中国结缘百年，既是中国经济蓬勃发展的见证者，也是中国卫生健康事业发展的长期参与者。我们对中国卫生健康事业的未来充满信心，是坚定的支持者。我们将持续加大在中国医疗创新领域的投入，助力中国式现代化发展，推动医疗行业高水平发展，为人民共同富裕打造坚实健康基础。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对明年中国经济形势有何预判？贵公司会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

张轶昊：近两年，在全球都遭受疫情冲击的背景下，中国经济仍保持正向增长，展现了中国经济强大的韧性和活力。中共二十大确定了中国第二个百年奋斗目标，乡村振兴、医疗大健康和新基建投入都是非常确定的方向，这些因素都会驱动整个医疗行业向更高质量发展迈进。

同时，全民健康是立国之基。在中国式现代化的要求之下，重疾早诊早筛、精准诊治、治未病的全民健康现代化新路径亟待我们去探索实践。GE医疗将继续加大创新投入和产业布局，加速核医学等精准医疗的高端产线落地中国。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？您所负责的企业将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

张轶昊：二十大确定了中国第二个百年奋斗目标，乡村振兴、医疗大健康和新基建投入都是非常确定的方向，这些因素都会驱动整个医疗行业向更高质量发展迈进。此外，使用财政贴息贷款更新改造医疗设备等进一步推动医疗基础设施升级、推动医疗服务提升的举措不断出台，无疑也为医疗健康领域注入了一针“强心剂”。这些扩需求、促发展、增后劲的决定，利好整体医疗装备产业发展，同时也对厂商的产品创新、技术能力提出更高要求，对于中国医疗器械装备高质量创新发展之路具有巨大的推动作用。

未来，GE医疗将从创新、国产、合作三方面，探索创新范式。在国产方面，将继续推动全系列、全链条的全面国产，在降本增效的同时，让更多高端医械加速惠及临床；在创新方面，立足临床和应用挑战，以集合全球智慧的中国式创新，让多维度的创新成果赋能临床和行业发展；在合作方面， GE医疗将继续联合政府、行业、客户等多领域伙伴，构筑智慧医疗生态，惠益临床医生和患者。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

张轶昊：中国多次传递出扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，并多次强调加快构建双循环的新发展格局、推动构建人类命运共同体等积极信号，这都让我们深受鼓舞、倍感振奋。我们植根中国、深耕发展的信心也更加坚定。

医疗无国界。我们看到，医疗创新和患者关爱正在进入—个新时代，这是—个以患者为中心，更加精准、个性化、互联互通，不断拓展技术和关爱边界的新时代。基于GE在医疗健康领域超过百年的创新实践，我们始终站在疾病诊治和健康管理的前沿，在精准影像、数字医疗、诊疗一体化、医疗服务降本增效等方面加大创新力度，为全人类的健康事业做出贡献。

人民网：当前，中国产业链正经历淘汰落后产能、转型升级的过程，与此同时部分国家（地区）在承接一些从中国转移出的业务，这些新的变化会不会影响中国经济的发展？中国应该在哪些方面提升产业比较优势，从而迎接新的挑战和机遇？

张轶昊：中国改革开放45年，GE医疗是深度参与者、践行者，我们的国产、创新、合作战略执行成效显著。同时我们也清楚认识到不断加强和稳固供应链产业链的重要性。对此，GE医疗通过夯实中国本土供应链、加大技术创新投入、协同推动供应链产业链上下游合作伙伴共同发展的方式，积极应对全球供应链的变化。

(责编：杨曦、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经