人民网记者 杨曦

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

人民网：去年年底，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

谢雪：中央经济工作会议反复提及“高质量发展”，并指出“要推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国”。这表明，中国将继续积极应对气候变化，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路。

淡水河谷同样意识到气候变化带来的严重威胁，决心为对抗气候变化贡献力量。近年来，我们与中国在携手应对气候变化领域开展了紧密合作，中国制造正在助力我们实现“到2050年前实现‘范围一’和‘范围二’净零排放”的目标。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？企业是否有计划进一步加大对中国市场的投入？

谢雪：中国对新冠疫情防控措施的优化早于预期，这为中国经济早于预期的复苏奠定了基础。中国经济将在2023年迎来全面复苏已几乎成为共识，近期市场对中国全年GDP增速的预期普遍在5.0%和5.7%之间。由于全球经济衰退大概率无可避免，2023年将成为靠内需拉动的一年，这将为中国国内的钢材需求带来支撑。

我们认为，中国经济长期向好的基本面没有改变。即便是在充满挑战的2022年，中国经济也表现出非凡的韧性，GDP总值超过120万亿元。中国工业发展基础雄厚，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，有220多种工业产品产量居世界第一位。中国拥有完整、稳定的供应链和产业链，是全球价值链的核心国家之一，这让中国有能力应对各种风险挑战。与此同时，中国还拥有全球最具成长性的内需市场，随着中国加快构建新发展格局，其内需市场将释放巨大发展潜力。

人民网：您所负责的企业将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

谢雪：我们相信，在良好的基本面支撑下，中国钢铁需求从长期来看将保持韧性并稳定在高位。首先，大多数发达国家的钢铁需求在达到峰值后都是连续多年稳定在高位；其次，我们预计中国的城镇化水平在未来5至10年将持续走高；第三，在“双碳”目标的指引下，钢结构在建筑中使用率将不断提高，再加上可再生能源相关基础设施投资的增加以及制造业的持续发展，这些因素同样将为未来几年中国的钢铁需求提供支撑。

此外，我们作为电动汽车电池关键原材料镍的最大生产商之一，也从中国新能源汽车行业的高速发展中看到机遇。中国新能源汽车已连续8年位居全球第一。2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销量同比分别增长97%和93%。我们正在大力推进项目开发，以使镍的增长能够满足不断增长的新能源汽车行业的需求，从而抓住能源转型所带来的千载难逢的发展机遇。

人民网：当前，中国产业链正经历淘汰落后产能、转型升级的过程，这些新的变化会不会影响中国经济的发展？中国应该在哪些方面提升产业比较优势，从而迎接新的挑战和机遇？

谢雪：中央经济工作会议强调“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”，并要求“在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势”。中国钢产量早在1996年即突破一亿吨，跃居世界第一，这是一个了不起的成就。但与此同时，钢铁生产过程中的碳排放也不容小觑。目前，中国钢铁行业碳排放量约占中国碳排放总量的15%，是碳排放量最高的制造行业。要实现“双碳”目标，钢铁行业的脱碳和绿色转型可谓势在必行。

淡水河谷是中国的长期合作伙伴和中国钢铁行业值得信赖的原材料供应商。在向中国持续供应优质铁矿石的同时，我们正在开发一系列铁素解决方案，助力中国钢铁行业脱碳，实现绿色转型。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受？

谢雪：淡水河谷作为世界上最早向中国出口铁矿石的企业之一，早在1973年即与中国建立了合作伙伴关系，我们作为受益者和贡献者亲眼见证了中国改革开放的整个进程。自新外商投资法于2020年1月施行以来，淡水河谷在各个业务领域以及中国各地都感受到营商环境变得越来越好。

举例来说，海关总署出台了一系列改革措施，使通关时效不断提升，淡水河谷从这些改革措施中受益良多。在部分口岸，我们的通关时间从过去的2-3天大幅减少到现在的几小时，这使我们能够更高效地将最优质的铁矿石交付给中国钢厂；通关无纸化政策帮助我们避免了疫情造成的影响，工作人员足不出户，通过系统就能提交通关所需的材料，整个过程更安全、更便捷、更高效。

(责编：杨曦、章斐然)

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