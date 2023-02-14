人民网记者 杨曦

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

人民网：去年年底，中央经济工作会议召开，作为二十大之后的首场经济工作会议，您认为此次会议传递出的一个最强的信号是什么？

王助贫：这次中央经济工作会议是党的二十大后召开的一次十分重要的会议，我们需要认真学习领会，切实把思想和行动统一到党中央对当前形势判断和2023年经济工作决策部署上来，风雨无阻向前行。

坚定发展信心，坚定不移推动经济高质量发展。中央经济工作会议反复提及“信心”这一关键词，强调从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。当前我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升，我们要深刻领会党中央对当前形势的重大判断，作为企业更要坚定做好经济工作的信心，敢担当，善作为，察实情，创造性抓好贯彻落实，练好内功、站稳脚跟，以新气象新作为推动高质量发展取得成效。

推动经济社会发展绿色转型，建设美丽中国。在稳字当头的发展基调下，中央经济会议指出要推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国。作为生态环保企业，这是我们需要抓住的强烈信号，从产业端到价值端，继续深化体制机制改革，全面推进水治理体系和治理能力现代化。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

王助贫：中央经济工作会议再次强调要坚持“两个毫不动摇”，这是贯彻党的二十大报告和做好经济工作的有力部署。提振民营企业信心、稳定民营企业预期、促进民营经济发展是今年经济工作的重中之重，也是稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生、实现共同富裕等方面的重要抓手。

北控水务集团本着中央经济会议深化国资国企改革，提高国企核心竞争力的要求，不断探索企业发展的市场化机制，建立了一套符合自身发展需要的运行模式、管理制度和经营机制。在充分激发企业动力活力，推进自身发展的前提下，北控水务积极拉动行业内民营企业协同进步，发挥行业带动作用，提振市场信心，推动环保行业产业结构升级，加速建立现代环境服务体系，促进环保行业民营经济发展壮大，形成产业良性循环、合力共赢。

人民网：接下来，水务环保行业面临哪些新机遇，北控水务将有何新动作、新布局？

王助贫：企业要深刻领会党中央对当前形势的重大判断，充分认识新时代十年我国经济社会发展取得的历史性成就，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移地推进中华民族伟大复兴历史进程。

在国家生态文明建设、“双碳”目标和高质量发展的新要求下，环保行业面临新一轮产业升级和行业变革机遇。

展望2023年，北控水务集团将之作为战略目标落地的关键一年。我们将根据中央经济会议的指示方向，锚定业务目标，推动战略落地实施，在“1+4+4”的业务协同发展新格局下，深度聚焦污水、供水、厂网一体化管网、再生水、污泥业务，同时关注环卫、装备、工业水、新固废新赛道业务发展，全面推动智慧水务建设，推进水治理体系和治理能力现代化，推动管理运行方式的跨越式提升，将北控水务打造成成为深受信赖、引领发展的世界级水务环境服务商，以己之力助力国家环保事业发展。

人民网：您如何看待2023年全球及中国整体经济形势？在加快推动形成“科技－产业－金融”良性循环方面，企业可以发挥怎样的作用？

王助贫：综合来看，在我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加大宏观政策调控力度、加强各类政策协调配合、形成共促高质量发展合力的宏观背景下，我们坚信中国经济能够在全球经济复苏乏力的大环境下迎来恢复性反弹。

环保企业要勇于在全球产业变局中抓住新机遇、占领先机，在落实“双碳”目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。

展望新一年经济工作，畅通各循环是保“稳”的重要举措，激活“科技-产业-金融”循环动能，对于构建新发展格局具有历史意义，更有现实意义。企业应发挥带动作用与纽带作用，步履坚实推进经济高质量发展。

(责编：杨曦、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经