本报记者 王俊岭

近日，第二十届广州国际汽车展览会在广东省广州市海珠区琶洲广交会展馆举办，各汽车品牌携核心产品亮相、发布最新款车型，吸引众多参观者驻足。

付海燕摄（人民视觉）

日前，2023亚洲运动用品与时尚展在国家会议中心举行。国内外220家展商、360余个品牌集体亮相，展览面积达3万平方米，涵盖滑雪、骑行等丰富的户外运动项目。图为参观者在展会上体验桨板瑜伽。

新华社记者 张晨霖摄

进入2月份以来，一大批会展信息密集更新：2023中国国际建筑贸易博览会、北京国际美博会（春季）、CCBEC中国（深圳）跨境电商展、GOFE上海国际运动时尚潮服展……吸引着全球客商。

报名大展会、搭建小展厅；在国内展会摆起展示台、飞赴国外展会寻找商机——随着疫情防控措施优化调整和经济活动的持续恢复，线下会展活动正迅速升温。

“重启键”“快进键”接续

上海、广州、深圳、东莞……兔年春节过后，顾家家居股份有限公司内外销的业务团队每天都刷新着出差的日程表。

对家居行业来说，会展是一个重要的推广渠道和展示窗口。很明显，顾家家居希望在今年的春季展会上“大展拳脚”。

“随着各大线下会展按下‘重启键’，顾家家居负责会展业务的团队人数又回到了100人以上！”顾家家居副总裁刘宏告诉本报记者，为了更好地满足国内外消费者对于沙发、软床、茶几、餐桌、功能椅等产品的需求，公司正积极筹划利用展会推广全新的空间设计方案，并通过即将在广州琶洲会展中心举办的2023广州国际家具博览会上抢先推介。

“过去是‘卖产品’，现在是‘卖场景’。”在刘宏看来，会展活动恢复意义非凡：专业观众和普通市民可以获得一个直观了解企业产品的窗口，采购商可以通过论坛、演讲、互动等环节加深对企业整体实力和品牌竞争力的理解。“今年有的忙了！”刘宏说。

除了报名参加“大展会”，不少自建的“小展厅”也热闹非凡。

新石器无人车市场副总裁刘明敏介绍：“春节后上班第一天，我们的‘北京市高级别自动驾驶示范区无人配送生态空间’展厅就迎来四川资阳的参观考察团。随后几天，上海浦东新区、浙江杭州等地政府考察团以及吉林长荣集团、盘古智库等企业代表也纷纷前来考察接洽。”刘明敏说，最近，新石器无人车正积极筹备参加大型展会，以推广最新款X3 Plus型无人车。

企业踊跃参展，行业协会办展组展进入“快进”模式。

最近，中国通用机械工业协会展览与传媒中心总经理邱明杰一直在上海与北京之间奔波。第十一届中国（上海）国际流体机械展3月初将在上海“四叶草”展馆举办，而邱明杰所在的协会正是主办方。

“通用机械行业产品与实际场景的结合性较强。通过参加大型展会，企业可以及时向客户展示自身产品性能及升级换代情况。”她说，目前，签约展览面积超5万平方米，500多家参展商确定参展，其中连续多年参展的老展商占到75%，展出面积及展商数量均超过上届，展位分配工作已基本结束。

邱明杰告诉本报记者，办展的目的就是希望为广大通用机械企业搭建一个新品发布、技术交流、拓展客户的平台。让企业在参展的过程中，更好地学习国外同行经验，提升国际竞争力。

“引进来”“走出去”同步

增强国内外大循环的动力和活力，离不开会展开放程度的提高。从近期情况看，积极变化着实不少。

外国会展公司来华搭起了舞台——

2月15日至18日，法兰克福展览（上海）有限公司和中国机械国际合作股份有限公司联合主办的第17届AMS深圳特展将在深圳国际会展中心举行。展会期间，汽车全产业链约3500家企业“密集碰撞”，共同探索更多新的合作机遇。

“第17届AMS深圳特展，是我们今年在中国内地举办的首个展览会。此外，1月份，香港国际文具及学习用品展圆满落幕，收获了不少好评；2月22日至24日，CCBEC中国（深圳）跨境电商展也将举行，届时将在占地8万平方米的展厅中齐聚1600家的优质展商，为跨境电商卖家提供一站式的选品平台……”谈及开年以来在中国举办的会展业务，德国法兰克福展览集团董事鲍思丰如数家珍。

鲍思丰对本报记者说，很多企业非常看重中国市场的潜力。今年以来，德国法兰克福展览集团在华举办展会的统筹工作开始加速推进，涉及纺织面料、照明产品、暖通空调技术等多个领域，希望可以让全球更多企业尽快参与到中国经济的复苏中来。

中国会展企业把活动办到了海外——

2月9日，一场宣讲会刚刚结束，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理王炳文手机上申请添加微信好友的推送信息就占满了屏幕。

据介绍，米奥兰特主要以境外自办展为主，服务的外贸企业广泛分布在纺织服装、家用电器、3C电子、汽车零配件等多个领域。王炳文告诉本报记者，从浙江、广东、江苏等几个外贸大省的情况看，外贸企业出海参会参展的热情非常高。

“千封邮件不如一次相见。着急加微信的也是这些外贸企业的负责人。往年同期，我们的咨询量在50至60家，今年已经接近200家。”王炳文说，自己以往每天工作8个小时就可以忙完，现在加班到一两点钟是家常便饭。不少外贸企业都过来打听会展的排期、参展要求、目标客群等信息，希望多拓展海外客户。

利用加班时间，王炳文一边加紧梳理各地商务主管部门和贸促部门对外贸企业参展的最新政策，一边积极与海外采购商沟通，为“走出去”的参展客户提供精准“情报”。“尽管当前外贸整体环境还存在一定压力，但随着会展活动恢复，外贸走强值得期待。

“好政策”“好服务”更多

会展经济复苏，意味着市场主体更加活跃。天眼查数据显示，截至2月10日，全国正常存续、在册、开业的企业中，经营范围包含“会议及展览服务”的相关企业约481.6万家。其中，江苏、上海、山东、广东、浙江、四川、北京等此类存量企业较多。2023年以来，全国新增此类企业约6.8万家，其中2月份前10天新增约1.98万家，比去年同期增长110.6%。

市场主体活力迸发，背后有政策的持续支持。

“我们正摩拳擦掌，迎接大大小小的展会！”广西柳州中建科工会展运营管理有限公司财务人员杨文颖对本报记者说，过去两年，会展行业是受疫情影响最严重的行业之一，公司的经营一度“压力山大”。广西柳州高新技术产业开发区税务部门依托大数据为纳税人“画像”，及时帮助公司享受到了国家减税降费的政策红利。“正是2022年719万元的减免税款，帮我们撑到了线下会展活动重新热起来的这一天！”

2月份以来，全国多地密集出台新一轮政策，推进会展产业加快复苏。四川提出开展“川行天下”国际市场拓展活动，支持超100场重点国际性展会和经贸活动，对参加境内外国际性展会的企业给予支持；湖南明确支持外贸企业赴境外参展，对企业参加重点境外展会展位费按比例给予资金支持……

不仅如此，大型会展机构亦积极采取措施，全力提供优质服务。

记者从中国对外贸易中心了解到，2023年，广交会展馆将承接超过百场展会及活动，全年入场观众有望达1200万人次，再创历史新高。其中，2月到3月份就将举办展会31场，展出规模达120万平方米。

“第133届广交会拟全面恢复线下展，展览面积由过去的118万平方米扩大到150万平方米。目前申请展位的企业超过4万家，线下展展位预计从原来的6万个增加到近7万个。”中国对外贸易中心主任储士家说，主办方将优化展区设置，增设新题材，凸显贸易升级、产业进步、科技创新成果。同时，还将增设投资主题论坛，增加广交会投资促进功能。

在上海，国家会展中心（上海）将对2023年举办的展会项目给予一定的激励措施，并参照进博会服务保障标准，推出展会现场服务、会务服务、酒店服务等三大类共37项创新服务保障举措，包含活动报批、扶持资金申报、定制化数据接入、贵宾礼遇等具体举措，全方位提升展会服务品质。

国家会展中心（上海）董事长孙成海说，目前各项复展前准备工作已基本就绪，将于3月7日举办首场展会。希望通过促进会展综合体业态联动，发挥会展经济对产业融合发展的带动作用。

(责编：胡永秋、白宇)

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