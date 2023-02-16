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机械工业实现平稳增长（新数据 新看点）

2022年利润总额同比增长12.1%

2023年02月16日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：中国机械工业联合会
　　制图：张芳曼

　　本报北京2月15日电  （记者李心萍）记者从中国机械工业联合会获悉：2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。

　　产业规模持续扩大。截至2022年末，机械工业共有规模以上企业11.1万家，较上年增加1.2万家，占全国工业规模以上企业数量的24.7%；资产总计32.5万亿元，同比增长13.1%，占全国工业资产总计的20.8%。

　　效益指标增长稳定。2022年机械工业累计实现营业收入28.9万亿元，同比增长9.6%，拉动全国工业营业收入增长1.9个百分点；实现利润总额1.8万亿元，同比增长12.1%，拉动全国工业利润总额增长2.2个百分点。

　　对外贸易量增质升。2022年机械工业外贸进出口总额为1.07万亿美元，同比增长3%，连续第二年超过万亿美元大关。其中，出口总额7400亿美元，创历史新高。从产品结构看，汽车整车、工程机械、发电设备、矿山设备等整机、主机对出口的带动作用持续增强。

　　固定资产投资向好。在投资意愿改善与低基数因素的共同作用下，2022年机械工业固定资产投资呈现较快增长，主要涉及的国民经济行业大类通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业固定资产投资同比分别增长14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%。

　　新兴产业蓬勃发展。2022年全年机械工业战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入23.1万亿元，同比增长13%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长15.5%。同时，新一代信息技术、人工智能、工业互联网、5G等新技术与机械领域加速融合，推动行业转型升级。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月16日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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