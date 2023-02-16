本报记者 申智林

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以新技术新工艺带动产业发展，通过政策激励推动企业转型，建设各类公共平台服务制造业升级……近年来，湖南邵阳积极壮大发展新动能，正焕发出蓬勃的生机与活力。

春寒料峭，在湖南省邵阳经济技术开发区，彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司（以下简称“彩虹玻璃”）新的研发中心正在火热建设中。就在同一片园区，58家上下游配套企业，产值近200亿元的“特种玻璃谷”，也正开足马力生产。

近年来，邵阳市以技术孵化与技术革新为着力点，壮大发展新动能，培育出本地首家制造业百亿元企业、首家制造业上市公司和1个国家级经开区、1个千亿元级园区。这座湖南省的老工业城市，正焕发出蓬勃的生机与活力。

围绕原创性成果，推进产业转化

隔着玻璃窗，无尘车间里，超高温的玻璃液顺着溢流砖表面均匀向下流动，并逐步汇合成板。“这盖板玻璃，最薄可以控制在0.4毫米，看上去‘吹弹可破’，实际上抗摔耐划，从1.2米高摔下来也能完好无损。”彩虹玻璃总经理彭引平说：“产品广泛用于国内外主要品牌手机以及新能源车，我们每月的出货量满产满销。”

邵阳并没有做特种玻璃的基础，如何在短短几年时间里，在这一产业突围？

“一项新技术新工艺的产生，可带动一个新兴产业发展。”邵阳市工信局有关负责人说。

此前，湖南省提出大力推进科技创新，加强超薄平板显示玻璃等重点技术的研发和攻关，邵阳市随即把发展高新技术产业的焦点置于盖板玻璃工艺研发上。

通过与彩虹集团建立联系，邵阳设立研发中心，围绕原创性成果，就地实施产业转化。随着溢流下拉法批量生产高铝硅盖板玻璃工艺研发成功，彩虹盖板玻璃邵阳生产基地的投资建设很快启动。“2019年投产第一条线，2021年第二条线也顺利投产。”彩虹玻璃邵阳工厂厂长景锐告诉记者。

围绕彩虹玻璃，邵阳市积极布局上下游企业，出台“特种玻璃谷”规划、新型显示材料产业发展规划。2020年，以国际前沿基板玻璃生产工艺为依托，投资200亿元的湖南邵虹G8.5+液晶基板玻璃项目在邵阳开工建设，2022年，首条生产线开始试生产。目前，邵阳市建成湖南特种玻璃研究院等科研平台，集聚下游显示材料企业110家，产值规模近200亿元。包括触摸屏盖板玻璃、新型平板显示玻璃等八大产业基地在内的新型显示材料产业，已在邵阳市逐步壮大。

实施政策激励，为企业注入活力

0.001毫米有多薄？约等于1根头发丝直径的1%。在邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压”），总工程师赵铁军指着一套液压设备告诉记者，这是该设备所能加工的电池极片厚度误差控制精度。

“此前，新能源领域的一家客户提出了非常高的精度要求。经整合自动化控制系统，邵阳液压提供的液压传动与控制整体解决方案，很好地达到了客户要求。”赵铁军说。

作为从一家老国企改制的企业，邵阳液压很早就生产液压元件和成套液压系统，数十年深耕同一领域。然而，由于产品单一，企业缺乏活力，到2004年改制前，企业已经营困难，面临破产。

为何当初经营遇挫，而今却能成长为上市企业？

“技术不革新，市场跟不上，就没有出路。”赵铁军介绍：近些年，在邵阳市相关政策的扶持下，邵阳液压以技术创新为动能，不遗余力地提高产品竞争力。入选工信部工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台首批成员单位后，邵阳液压以技术创新引领产品研发，推出的系列产品被广泛应用于工程机械、冶金钢铁等领域。企业研发的深海机器人液压控制系统，可在海下1500米对设备进行检测与故障诊断；研制的大型餐厨垃圾挤压液压系统，成为国家首台（套）重大技术装备。目前，企业已为南水北调、大藤峡水电站等一系列重点工程提供液压系统产品和技术服务。

这是邵阳工业发展的一个缩影。近年来，邵阳瞄准“高端产业”和“产业高端”，支持龙头骨干企业参与国家“揭榜挂帅”和“工业四基”等关键共性技术项目攻关。2022年，邵阳出台《关于加快推进产业发展的实施意见》等一系列扶持措施，市本级增加5000万元资金支持先进制造业发展，鼓励传统制造业企业深化与5G、大数据、工业互联网等新一代信息技术融合发展，推动生产方式根本性变革。

在政策激励下，邵阳制造业企业创新动能进一步激发——三一专汽下线纯电动无人驾驶混凝土搅拌车，研发生产的环保智能自卸车新技术走在全国前列；拓浦精工智能制造成功打造可批量生产厨电的工业4.0柔性生产线，年产能达500万台……

共建服务平台，向智能制造迈进

湖南富兰地工具有限公司宽敞的生产车间内，近200台生产设备正有条不紊地运行，生产出标准刀具和专用刀具等精密工具。

“目前13条生产线全面投产，基本实现了自动化。如果是以前，这60台设备至少需要10多个工程师才能保障运行，而现在，人力需求降低50%，产能反而提升了200%以上。”富兰地副总经理张强告诉记者。

这两年，富兰地不断向智能制造迈进。其中，邵阳市针对性开展的智能制造升级帮扶发挥了重要作用。张强介绍，由于设备工序衔接要求精度高，系统组合后集成化程度提高，导致不同设备在自动化对接方面受限，无法完成既定工序。正巧，政府牵头成立的邵阳先进制造技术研究院的专家定期上门走访，得知富兰地的困境，立刻与之建立合作。“来自华中科技大学等高校的专家，在智能制造系统控制方面经验丰富。他们先出设计方案，再磨合修正，最后试验落地，不出一个月就实现了自动化产线的规划需求。”张强说。

以政府为平台，邵阳市积极对接科研资源，牵头成立邵阳先进制造技术研究院、邵东智能制造技术研究院等科研机构，培育集智能制造技术研发、成果转化、人才培养与引进于一体的公共服务平台。“通过上门走访、定制化服务，我们协助企业加快信息化、智能化战略性升级改造。” 邵阳先进制造技术研究院相关负责人说。

截至目前，邵阳全市共建成省级工程技术研究中心8家、重点实验室4家、企业技术中心28家。当地重点围绕全市传统产业提质升级和先进制造业培育，帮助企业开展工艺设备改造和数字化转型，共服务企业720余家，完成技术攻关项目330余个。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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