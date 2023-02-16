本报北京2月15日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会15日公布我国中小企业经济运行情况。数据显示，1月，中小企业发展指数为88.9，比上月回升1点，扭转了去年初以来持续震荡下行态势，虽然仍在景气临界值100以下，但上升幅度达到近两年来最高。

分行业来看，随着疫情形势好转，1月8个行业指数全面回升，特别是交通运输邮政仓储业、住宿餐饮业等接触性聚集性行业上升明显，分别比上月上升1.7和1.8点，升幅最大；工业、交通运输邮政仓储业、批发零售业和社会服务业指数止跌回升；建筑业指数由平转升；房地产、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数连续两个月上升。

“随着疫情防控措施优化调整，一揽子稳增长及接续政策持续发力，企业开工率稳步回升，中小企业景气状况大幅改善。”中国中小企业协会常务副会长马彬说，从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点——

企业发展信心回升。随着疫情形势好转，生产生活秩序逐步恢复，加之春节消费回暖，中小企业发展信心大幅改善。1月，反映企业信心状况的宏观经济感受指数为98.7，比上月上升2.1点。

市场预期有所提振。1月，市场指数为80.7，环比上升0.9点。所调查的8个行业中，8个行业国内订单和销售量指数、6个行业销售价格指数均上升。

企业效益和投资意愿有所改善。随着生产经营恢复，以及原材料价格涨幅收窄，小微企业利润有所改善。1月，效益指数为74.0，比上月上升1.2点，反弹幅度较大。所调查的8个行业中，8个行业效益指数均上升。同时，随着疫情防控措施优化调整和疫情形势明显好转，企业对未来的信心有所增强，扩大再生产的投资意愿有所回升。1月，投入指数为82.9，比上月上升1.3点。所调查的8个行业中，7个行业固定资产投资指数上升。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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